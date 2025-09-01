Aufstieg der AK30-Mannschaft des Golfclubs Siegen-Olpe in die 3. Liga

(wS/gso) Siegen – Olpe 02.09.2025 | Die AK30-Mannschaft des Golfclubs Siegen-Olpe hat am letzten Spieltag im traditionsreichen Golfclub Schloss Georghausen den Aufstieg perfekt gemacht. Mit einer starken Teamleistung über die gesamte Saison hinweg konnte sich die Mannschaft souverän durchsetzen und feiert nun den verdienten Sprung in die 3. Liga.

Besonders am finalen Spieltag ließ das Team keinerlei Zweifel aufkommen: Mit einem deutlichen Vorsprung von 6 Punkten auf die Konkurrenz wurde der Aufstieg eindrucksvoll gesichert.

Konstanz, Nervenstärke und mannschaftlicher Zusammenhalt waren dabei die Schlüssel zum Erfolg.

„Wir haben in dieser Saison von Anfang an gezeigt, dass wir den Aufstieg unbedingt wollen.“

Jeder hat seinen Beitrag geleistet, und der Teamspirit hat uns getragen.

Mit diesem Erfolg setzt die AK30 des GC-Siegen-Olpe ein Ausrufezeichen und freut sich auf die neuen sportlichen Herausforderungen in der kommenden Saison der 3. Liga Ralf Stein – Kapitän AK 30 1. Mannschaft

vlnr: Nico Böll, Moritz Helmrath, Ralf Stein (Captain), Markus Gudde, Sebastian Korn und Sven Remané.

Es fehlen auf dem Foto: Klaus Schumacher, Lasse Mielke und Rolf Hengstenberg