Geisweider Mädelsflohmarkt unterstützt Kita-Kinder – Shoppingnachmittag am 27. September

(wS/red) Siegen 02.09.2025 | Am Samstag, 27. September 2025, von 14 bis 16.30 Uhr, lädt der Förderverein der Kita Ortsmitte wieder zum beliebten Mädelsflohmarkt ins Gemeindezentrum „Mittendrin“ (hinter der Talkirche, Koomannstraße 8, 57078 Siegen-Geisweid) ein.

Flohmarktbegeisterte dürfen sich auf eine große Auswahl an Damenkleidung, Schuhen und Accessoires freuen. Neben dem Stöbern und Entdecken gibt es außerdem ein reichhaltiges Kuchenbuffet, frische Waffeln – auch zum Mitnehmen – sowie Kaffee.

Alle Einnahmen aus Tischgebühren, Kuchen- und Getränkeverkauf kommen zu 100 Prozent den Kindern der Kita zugute.

Der Förderverein der Kita Ortsmitte freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und einen bunten Nachmittag voller Schnäppchen und Genuss.