News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Menu

Geisweider Mädelsflohmarkt unterstützt Kita-Kinder – Shoppingnachmittag am 27. September

2. September 202571
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen 02.09.2025 | Am Samstag, 27. September 2025, von 14 bis 16.30 Uhr, lädt der Förderverein der Kita Ortsmitte wieder zum beliebten Mädelsflohmarkt ins Gemeindezentrum „Mittendrin“ (hinter der Talkirche, Koomannstraße 8, 57078 Siegen-Geisweid) ein.

Flohmarktbegeisterte dürfen sich auf eine große Auswahl an Damenkleidung, Schuhen und Accessoires freuen. Neben dem Stöbern und Entdecken gibt es außerdem ein reichhaltiges Kuchenbuffet, frische Waffeln – auch zum Mitnehmen – sowie Kaffee.

Alle Einnahmen aus Tischgebühren, Kuchen- und Getränkeverkauf kommen zu 100 Prozent den Kindern der Kita zugute.

Der Förderverein der Kita Ortsmitte freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher und einen bunten Nachmittag voller Schnäppchen und Genuss.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Aufstieg der AK30-Mannschaft des Golfclubs Siegen-Olpe in die 3. Liga

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
« AugustOktober »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten