(wS/bsw) Siegen – Olpe 02.09.2025 | BSW gründet Kreisverband Siegen-Wittgenstein/Olpe

Am vergangenen Sonntag wurde mit Unterstützung aus dem Landesvorstand NRW der Kreisverband Siegen Wittgenstein/Olpe gegründet. Neben den Mitgliedern der Partei, aus den beiden Kreisen Olpe und Siegen Wittgenstein, waren Manuela Neuss und Peter Horster als Unterstützung bei der Gründungsversammlung dabei.

Durch die geheime Wahl wurde der Kreisvorstand gewählt. Die beiden Vorsitzenden Matthias Cürten (Kreis Olpe) und Holger Lütz (Kreis Siegen-Wittgenstein) wurden einstimmig gewählt. Unterstützung bekommen die beiden von den stellvertretenden Vorsitzenden Marcus Homrighausen (Kreis Siegen-Wittgenstein) und Simon Kindel (Kreis Olpe). Zusätzlich wurden noch die Schatzmeisterin (Britta Schurig) und die Beisitzer (Martin Meyer, Frank Finner und Andreas Wichtmann) in den Vorstand gewählt. Neben dem Vorstand haben wir noch einen Rechnungsprüfer (Jonas Frohne) gewählt.

Die Gewählten bedankten sich für ihre Wahl und freuen sich auf die kommenden Aufgaben.

„Wir möchten Politik für die Bürger vor Ort machen und nicht für die Lobbyisten im Land.

Außerdem sind wir die einzige Friedenspartei, welche konsequent gegen Waffenlieferungen ist. Wir machen uns stark gegen eine Aufrüstung und gegen den Krieg. Denn durch Krieg gewinnen nur die Mächtigen, die Bevölkerung aber verliert. Für uns ist eine politische Kraft mit Vernunft und Gerechtigkeit, auch lokal, von größter Bedeutung.“ sagte der neu gewählte Vorstand.

Als erste große Aufgabe für den neuen Kreisverband steht die Kommunalwahl an. Das BSW tritt mit Matthias Cürten als Spitzenkandidat für den Kreistag in Olpe an. Ein Antritt in Siegen-Wittgenstein wurde in Erwägung gezogen, aber zu Gunsten der Unterstützung für die Olper abgesagt.

Foto: Kreisverband