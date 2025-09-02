News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
„Klimaspaziergang“ mit Best-Practice-Beispielen in der Innenstadt

2. September 202521
(wS/si) Siegen 02.09.2025 | Ein so genannter „Klimaspaziergang“ findet am Montag, 15. September 2025, in der Siegener Innenstadt statt anlässlich der Woche der Klimafolgenanpassung.

Die Folgen des Klimawandels sind auch im Stadtgebiet Siegen deutlich spürbar. Um zu zeigen, wie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung an diese Veränderungen aussehen können, lädt die städtische Umwelt- und Klimaabteilung in Zusammenarbeit mit dem Energieverein Siegen-Wittgenstein und der Verbraucherzentrale NRW zu dem Rundgang ein. Während der 90-minütigen Veranstaltung werden an verschiedenen Stationen in der Innenstadt Beispiele für Maßnahmen gegen Hitze, Starkregen und Trockenheit vorgestellt – sowohl für private Haushalte als auch für den öffentlichen Raum.

Treffpunkt ist am Montag, 15. September, um 17.00 Uhr vor dem Eingang der Nikolaikirche. Die Teilnahme ist kostenfrei. Der Rundgang ist weitgehend barrierearm, jedoch wird auf die steilen Gassen in der Siegener Oberstadt hingewiesen. Die Mindestanzahl beträgt sechs, maximal können 20 Personen teilnehmen. Eine Anmeldung ist bis einschließlich Freitag, 12. September, per E-Mail an info@energieverein-siwi.de möglich. Weitere Informationen zum Klimaspaziergang gibt es beim Energieverein Siegen-Wittgenstein per E-Mail unter stach@energieverein-siwi.de sowie bei der Umwelt- und Klimaabteilung per E-Mail unter k.wiegel@siegen.de oder e.berge@siegen.de.

Foto: wirSiegen.de

