Letzter Fahrtag der Garteneisenbahn in Littfeld

11. September 20254
(wS/ef) Kreuztal 11.09.2025 | Am Sonntag, den 14. September 2025, heißt es zum letzten Mal in dieser Saison: „Bitte einsteigen!“. Die Garteneisenbahn der Eisenbahnfreunde Littfeld e.V. lädt von 11 bis 17 Uhr auf ihr Vereinsgelände am Bahnhof Littfeld ein.

Nach einem erfolgreichen Saisonstart rollen die Züge nun noch einmal durch den idyllischen Hauberg. Das natürliche Blätterdach sorgt dabei für ein angenehmes Klima und eine ganz besondere Atmosphäre – selbst bei strahlendem Sonnenschein.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt: Getränke, Würstchen und frische Waffeln warten auf die Besucher. Zusätzlich können Eisenbahnfans die detailreichen H0- und N-Modelleisenbahnanlagen im Bahnhof besichtigen.

Das Vereinsgelände liegt direkt neben dem Bahnhof Littfeld, sodass sich eine stilechte Anreise mit der Bahn anbietet.

Der Eintritt ist frei.
Weitere Informationen gibt es unter www.ef-Littfetal.de

Fotos: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.

