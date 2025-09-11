Nachhaltigkeit im Fokus: Ausstellung der Stadtbibliothek zur Fairen Woche

(wS/si) Siegen 11.09.2025 | Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Stadtbibliothek an der bundesweiten Fairen Woche (12.–26. September 2025). Die Aktionswoche macht seit über 20 Jahren mit vielfältigen Veranstaltungen auf die Bedeutung von fairem Handel und globaler Gerechtigkeit aufmerksam. Engagierte Menschen deutschlandweit unterstützen das Projekt dieses Jahr mit über 1.600 Aktionen, so auch die Stadtbibliothek Siegen.



Unter dem diesjährigen Motto „Fair handeln – Vielfalt erleben“ präsentiert die Bibliothek eine kleine Ausstellung rund um die Themen Fairer Handel, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Besucherinnen und Besucher finden hier eine Auswahl an Medien, die dazu anregen, den eigenen Konsum kritisch zu reflektieren und Alternativen kennenzulernen.

Die Ausstellung kann während der regulären Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden. Der Eintritt ist frei.