150. Todestag von Leonhard Gläser: Feierstunde und Vortrag am 30. Oktober über den mutigen Sozialreformer.

(wS/si) Siegen 17.10.2025 | Mit Urkunde vom 22. März 1868 stiftete Leonhard Gläser der Stadt Siegen und den Bürgern sein Privatgrundstück auf der Eintracht als Ort der Begegnung und Erholung. Anlässlich seines 150. Todestages ehrt die Stadt Siegen am Donnerstag, 30. Oktober 2025, um 16.00 Uhr den engagierten Sozialreformer und Menschenfreund. Die Feierstunde findet passenderweise im Foyer des Gläsersaales der Siegerlandhalle statt (Eingang „D“).

Unter dem Titel „Moralische Instanz und mutiger Sozialreformer: Leben und Werk des Leonhard Gläser (1797 bis 1875)“ wird Christian Brachthäuser vom Stadtarchiv den Gästen der Feierstunde das Leben und Wirken des vor 150 Jahren verstorbenen Wohltäters näherbringen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, eine eigens für die Feierstunde konzipierte kleine Ausstellung über Leonhard Gläser zu besichtigen und mit dem Referenten und Regionalhistoriker ins Gespräch zu kommen.

Die Teilnahme an der Feierstunde mit Vortrag ist kostenlos und nach vorheriger Anmeldung per E-Mail an antwort@siegen.de möglich.

Foto: Siegerlandmuseum