Baustellen in Siegen: Das sind die Verkehrsbehinderungen in der 43. Kalenderwoche

(wS/si) Siegen 17.10.2025 | In der kommenden Woche müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer im Stadtgebiet Siegen erneut auf mehrere Baustellen und Sperrungen einstellen. Die Stadt Siegen informiert über folgende Maßnahmen:
Siegen-Gosenbach
Oberschelder Straße
Halbseitige Fahrbahnsperrung auf Höhe der Hausnummer 32 aufgrund von Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer.
Baubeginn: 31. März 2021 – Bauende: offen.
Siegen-Seelbach
Freudenberger Straße (Höhe Seelbacher Weiher)
Fahrspureinengung wegen des Neubaus einer Zufahrt.
Baubeginn: 4. September 2023 – Bauende: offen.
Siegen-Achenbach
Talbrücke Achenbach
Sperrung der rechten Fahrspur in Richtung Autobahn. Es bleibt eine Fahrspur befahrbar.
Baubeginn: 3. Juli 2024 – Gesamtdauer bis 2027.
Innenstadt Siegen
Emilienstraße
Vollsperrung zwischen Sandstraße und Friedrichstraße wegen Kanalbauarbeiten.
Baubeginn: 7. April 2025 – Bauende: 1. Dezember 2025.
Siegen-Weidenau
In der Herrenwiese
Vollsperrung ab Hausnummer 5. Die Zufahrt zu den ansässigen Geschäften bleibt möglich.
Baubeginn: 12. Mai 2025 – Bauende: 1. Dezember 2025.
Siegen-Eiserfeld
Freiengründer Straße
Vollsperrung zwischen den Einmündungen „Am Brüderbund“ und „Rensbachstraße“ im Zeitraum vom 29. September bis 25. Oktober 2025.
Umleitung über Eisern, Rinsdorf, Wilnsdorf und Wilden.
B62 / Hüttentalstraße (HTS), Anschlussstelle Eiserfeld
Sperrung einer Fahrspur vom 20. Oktober bis 3. November 2025 wegen Arbeiten an der Lärmschutzwand.
Die Auffahrt zur HTS in Eiserfeld ist in dieser Zeit gesperrt. Umleitung über die L531 zur Anschlussstelle Rinsenau.
B62 / Hüttentalstraße (HTS), Bereich Hammerhütte / City-Galerie
Sperrung einer Fahrspur vom 20. bis 22. Oktober 2025 aufgrund von Arbeiten an der Lärmschutzwand.
Bühltunnel (Eiserfeld / Niederschelden)
Vollsperrung vom 21. Oktober, 20.00 Uhr, bis 22. Oktober, 5.00 Uhr, wegen Wartungsarbeiten.
Siegen
Hohler Weg
Vollsperrung am 25. Oktober 2025 von 20.00 bis 23.30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 49 aufgrund von Astschnittarbeiten.
Siegen-Kaan-Marienborn
Hauptstraße / Am Breitenbach / Kapellenstraße
Glasfaserverlegearbeiten vom 20. bis 31. Oktober 2025 mit abschnittsweisen halbseitigen Sperrungen und Ersatzampeln.
Die Straße „Am Breitenbach“ ist voll gesperrt, die Kapellenstraße wird zur Einbahnstraße. Eine Umleitung über die Eisenhüttenstraße und den Kichtaler Weg ist eingerichtet.
Hinweis der Stadt Siegen
Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich der Baustellen.
