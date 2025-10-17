Halloween am Öalcher Backes –Gruselig leckerer Spaß für Groß undKlein

(wS/hva) Freudenberg 27.10.2025 | Am 31. Oktober lädt der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen ab 17:00 Uhr alle kleinen und großen Gruselfans zur Halloween-Feier zum Öalcher Backes ein.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es gibt hausgemachte Burger, die auf einer Feuertonne gebraten werden, Hot Dogs sowie Bratwürstchen vom Holzkohlegrill. Darüber hinaus stehen verschiedene Kindergetränke und Fassbier für die Erwachsenen bereit.



Ein besonderer Programmpunkt ist die Prämierung der schaurigsten Kinder- und Jugendkostüme gegen 18.00 Uhr und dabei werden die Besucher entscheiden, wessen Outfit das gruseligste ist. Kinder als auch Erwachsene sind herzlich eingeladen, verkleidet zu erscheinen und ihre Kreativität zu zeigen – ob Hexe, Geist, Vampir oder Kürbiskopf, alles ist erlaubt.



Das Foto zeigt symbolhaft den für Halloween geschmückten Backes des HuV Alchen.