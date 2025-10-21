21-jähriger Autofahrer im Glück – trotz mehrfachen Überschlags nur leicht verletzt

(wS/ots) Hilchenbach 15.10.2025 | Glück im Unglück hat gestern Abend (14. Oktober) ein 21-jähriger Ausliefer-Fahrer. Bei der Essens-Lieferung kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und prallte letztlich gegen einen Baum. Trotz mehrfachen Überschlags verletzte sich der Mann nur leicht.

Gegen 21:10 Uhr war der 21-Jährige mit einem VW Lupo auf der Kreisstraße K 31 zwischen Allenbach und Grund unterwegs. In einer Linkskurve kam er mit dem Lupo nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte anschließend einen Baum und überschlug sich dann auf einer Länge von mehr als 50 Meter mehrere Male. Der junge Mann konnte selbständig den total beschädigten Wagen verlassen. Er verletzte sich trotz des schweren Unfalls nur leicht.

Die aufnehmenden Polizeibeamten gehen nicht zuletzt aufgrund der Spurenlage von einer nicht angepassten Geschwindigkeit als Unfallursache aus. Der schrottreife Lupo musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 3.500 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de