Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Geisweid

(wS/red) Siegen 15.10.2025 | Am heutigen Mittwochvormittag, gegen 10:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Birlenbacher Straße / Hüttenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen kam die 77-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin mit ihrem roten Renault aus der Breitscheidstraße und wollte geradeaus in die Hüttenstraße fahren. Dabei fuhr sie laut Polizei trotz roter Ampel in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem weißen Toyota einer 44-jährigen Fahrerin und ihrer Beifahrerin, die in Richtung Geisweider Straße unterwegs waren.

Laut Zeugenaussagen begann der Toyota nach dem Aufprall im Motorraum zu qualmen. Die Zeugen reagierten sofort und setzten einen Feuerlöscher ein.

Während der Arbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst musste die Birlenbacher Straße durch die Polizei voll gesperrt werden. Dennoch ignorierten einige Autofahrer die Absperrung und fuhren trotz querstehender Streifenwagen, Pylonen und Feuerwehrfahrzeuge in den Gefahrenbereich hinein. Einige zeigten sich anschließend verärgert, als sie von der Polizei gestoppt wurden. Ein Autofahrer fuhr sogar vor den Augen der Polizei über eine rote Ampel.

Die Polizei appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmer:

Wenn Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht im Einsatz sind, ist das Durchfahren strikt zu unterlassen.

Einsatzkräfte befinden sich in solchen Situationen auf der Fahrbahn und konzentrieren sich auf ihre Arbeit – nicht auf unbelehrbare und rücksichtslose Autofahrer.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de