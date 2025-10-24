Betrüger in Eichen unterwegs – Unbekannte wollen EC-Karte abholen

(wS/ots) Kreuztal-Eichen 24.10.2025 | m Donnerstag (23.10.2025) haben Betrüger in

Kreuztal-Eichen mehrfach versucht, an EC-Karten und Bankdaten zu gelangen.

Mehrere Einwohner in der Schulstraße und der Kirbergstraße erhielten zunächst

Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Sie gaukelten den älteren Menschen

vor, dass Rechnungen nicht beglichen und die EC-Karten dadurch gesperrt wurden.

Um sie nun wieder zu entsperren, müssten die Karten abgegeben werden.

Tatsächlich erschien in mindestens einem Fall gegen kurz nach 15:30 Uhr ein

unbekannter Abholer an der Tür eines Hauses in der Schulstraße. Der Mann gab an,

die EC-Karte zur Polizei bringen zu wollen. Das Ehepaar stimmte jedoch nicht zu

und schloss die Tür.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 1,65m groß

dunkle Haare

stämmige Figur

dunkle Kleidung

Hinweise zum Abholer oder einem möglichen Fahrzeug des Mannes nimmt die

Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Die Polizei appelliert:

Legen Sie bei solchen Telefonaten immer direkt auf und rufen Sie

die Polizei!

Überreichen Sie keine EC-Karte, Schmuck oder andere

Wertgegenstände an unbekannte Menschen an der Haustür!

Geben Sie keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse

oder Bankdaten weiter!

Symbolfoto