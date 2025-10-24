Betrüger in Eichen unterwegs – Unbekannte wollen EC-Karte abholen

(wS/ots) Kreuztal-Eichen 24.10.2025 | m Donnerstag (23.10.2025) haben Betrüger in
Kreuztal-Eichen mehrfach versucht, an EC-Karten und Bankdaten zu gelangen.
Mehrere Einwohner in der Schulstraße und der Kirbergstraße erhielten zunächst
Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Sie gaukelten den älteren Menschen
vor, dass Rechnungen nicht beglichen und die EC-Karten dadurch gesperrt wurden.
Um sie nun wieder zu entsperren, müssten die Karten abgegeben werden.
Tatsächlich erschien in mindestens einem Fall gegen kurz nach 15:30 Uhr ein
unbekannter Abholer an der Tür eines Hauses in der Schulstraße. Der Mann gab an,
die EC-Karte zur Polizei bringen zu wollen. Das Ehepaar stimmte jedoch nicht zu
und schloss die Tür.
Der Abholer wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- ca. 1,65m groß
- dunkle Haare
- stämmige Figur
- dunkle Kleidung
Hinweise zum Abholer oder einem möglichen Fahrzeug des Mannes nimmt die
Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.
Die Polizei appelliert:
Legen Sie bei solchen Telefonaten immer direkt auf und rufen Sie
die Polizei!
Überreichen Sie keine EC-Karte, Schmuck oder andere
Wertgegenstände an unbekannte Menschen an der Haustür!
Geben Sie keine Informationen über Ihre Vermögensverhältnisse
oder Bankdaten weiter!
