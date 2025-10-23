Schwerer Verkehrsunfall auf der L729 zwischen Netphen und Deuz – mehrere Verletzte, Landstraße voll gesperrt

(wS/red) Netphen 24.10.2025 ERSTMELDUNG | Auf der Landstraße L729 zwischen Netphen und Deuz hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach ersten Informationen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurden mehrere Personen teils schwer verletzt.

Die Feuerwehr Netphen, der Rettungsdienst und die Polizei sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Landstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Besonders gefordert sind die Einsatzkräfte, weil sich eine beteiligte Person nach dem Zusammenstoß offenbar fußläufig von der Unfallstelle entfernt hat. Da nicht auszuschließen ist, dass auch diese Person schwer verletzt ist, suchen Polizei und Rettungskräfte derzeit die Umgebung intensiv ab, um sie schnellstmöglich zu finden und medizinisch zu versorgen.

Zur Unfallursache liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de