Geisweid: 30-Jähriger greift Polizisten an – Drei Beamte nicht mehr dienstfähig

(wS/ots) Siegen-Geisweid 27.10.2025 | Ein 30-Jähriger hat im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Freitagmittag (24.10.2025) mehrere Polizisten verletzt.

Zunächst wurden die Beamten gegen 12:35 Uhr in die Heckenbergstraße in Geisweid alarmiert. Vor Ort hatte der 30-Jährige, der sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und stark alkoholisiert war, mehrere Menschen bedroht, beleidigt und geschlagen.

Die Polizisten wollten ihn daraufhin in Gewahrsam nehmen. Schon an der Einsatzörtlichkeit sperrte sich der 30-Jährige gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er stieß einen Polizisten in Richtung eines Zauns, wobei sich dieser verletzte. Nach dem Transport zur Polizeiwache in Weidenau wurde der Mann zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten. Unvermittelt schlug er einem Polizisten ins Gesicht und verletzte ihn.

Insgesamt drei Beamte waren aufgrund ihrer Verletzungen nicht mehr dienstfähig. Den 30-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

Symbolbild

