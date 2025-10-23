Große Frauen – große Stars – Berühmte Künstlerinnen werden zu neuem Leben erweckt

(wS/ne) Neunkirchen 23.10.2025 | Marlene Dietrich, Zarah Leander, Claire Waldoff, Hildegard Knef – sie wurden gerühmt und angehimmelt, aber auch verachtet und verurteilt. Allerdings kam kaum jemand an ihnen vorbei, schließlich haben sie nicht nur mit ihrer Schönheit oder Besonderheit, sondern vor allem mit ihrer Kunst ein Stück weit Geschichte geschrieben.

Am 7. November, 20 Uhr, entführen Cora Chilcott (Moderation und Gesang) und Volker

Jaekel (Klavier) die Besucher des Otto-Reiffenrath-Hauses musikalisch in die Welt jener

großen Frauen des letzten Jahrhunderts. Das abwechslungsreiche Programm reicht von

auf humorvollen und frechen Couplets der Goldenen 20er über schmissige wie auch

melancholische Schlager bis hin zu berühmten Chansons.

Cora Chilcott wurde in Leipzig geboren und absolvierte ihr Schauspielstudium an der

Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg. Es folgten eine

Gesangsausbildung u.a. bei Stella Doufexis (Komische Oper Berlin) und ein Meisterkurs

im Fach Chanson bei Gisela May.

Sie war von 2001 bis 2014 Schauspielerin am BERLINER ENSEMBLE und tourte mit

ihren Duo-Projekten und Schauspiel-Soli durch Deutschland und verschiedenste

europäische Länder.

Volker Jaekel wurde in Thüringen geboren und studierte Klavier, Orgel und Kapellmeister

in Halle/Saale, Leipzig, Weimar und Berlin.

Konzerttourneen u.a. mit seiner Band „Space of Colours“ führten ihn quer durch Europa

bis nach Übersee. Von 2006 bis 2021 war er Musiker an der Nikodemus-Kirche Berlin und

Initiator der Reihe „jazz & beyond“ – JAEKEL & GUESTS.

Gemeinsame Auftritte führten sie u.a. auf verschiedene Brechtfestivals und zu den

Internationalen Thüringer Bachwochen.

Karten für die Veranstaltung sind in der Bibliothek Neunkirchen (montags 14 bis 19 Uhr,

dienstags 8 bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 19 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr), über das

Kartentelefon: 02735 767-190 oder per E-Mail: bibliothek@neunkirchen-siegerland.de

erhältlich.

Foto: Gemeinde Neunkirchen