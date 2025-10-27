Lichterglanz zieht in die City – Kreuztaler Weihnachtsmarkt 2025 im Stadtzentrum

(wS/red) Kreuztal 27.10.2025 | In diesem Jahr erwartet Besucherinnen und Besucher eine besondere Premiere: Der Kreuztaler Weihnachtsmarkt findet 2025 erstmals seit 2011 wieder im Stadtzentrum statt. Unter dem Motto „Neuer Ort, gleicher Glanz“ verwandelt sich vom 4. bis 7. Dezember 2025 die Innenstadt in ein festlich leuchtendes Winterparadies.

Der Umzug vom traditionellen Veranstaltungsort, dem denkmalgeschützten Dreslers Park, war notwendig geworden. Mehrere Jahre mit ungünstiger Witterung und die hohe Besucherzahl hatten dem Park stark zugesetzt. Um dem historischen Gelände eine Verschnaufpause zu gönnen, zieht der Markt nun vorübergehend in die Innenstadt um.

Dort laufen die Vorbereitungen für den „Lichterglanz in der City“ bereits auf Hochtouren. Die Veranstalter versprechen ein stimmungsvolles Markterlebnis mit zahlreichen Ständen, kulinarischen Köstlichkeiten und festlicher Beleuchtung – ein Ereignis, das sich, so heißt es, „im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen kann“.

Der Weihnachtsmarkt ist geöffnet am Donnerstag von 16 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter: www.weihnachtsmarkt-kreuztal.de