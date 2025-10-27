Sportfreunde Siegen trennen sich von Trainer Nehrbauer- Vereinsführung reagiert auf sportliche Entwicklung

(wS/sfs) Siegen 27.10.2025 | Die Sportfreunde Siegen und Cheftrainer Thorsten Nehrbauer gehen ab sofort getrennte Wege. Der Verein hat den Trainer mit sofortiger Wirkung freigestellt.

„Wir danken Thorsten für sein großes Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Monaten. Sein Anteil am Aufstieg in die Regionalliga ist unbestritten und wird eng mit seinem Namen verbunden bleiben. Gerade deshalb ist uns diese Entscheidung nicht leichtgefallen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Georg.

„Nach einer eingehenden Analyse sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir in der sportlichen Ausrichtung zunehmend unterschiedliche Vorstellungen haben. Um die Entwicklung der Mannschaft langfristig in die gewünschte Richtung zu lenken, halten wir diesen Schritt für notwendig.“, begründet Georg. Die Sportfreunde Siegen bedanken sich bei Thorsten Nehrbauer für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft alles Gute.



Boris Schommers übernimmt das Traineramt

Neuer Cheftrainer der Sportfreunde Siegen wird Boris Schommers. Der 46-jährige Leverkusener war zuvor unter anderem Cheftrainer beim 1. FC Nürnberg in der Bundesliga sowie beim 1. FC Kaiserslautern und MSV Duisburg in der 3. Liga tätig. Zudem bringt Schommers langjährige Erfahrung im Jugendbereich des 1. FC Köln mit und führte die U17 der Geißböcke 2010/11 zur deutschen Meisterschaft. Die Regionalliga West kennt der UEFA-Pro-Lizenzinhaber durch seine Tätigkeit beim 1. FC Düren.



„Wir sind überzeugt, dass Boris sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zu uns passt. Er bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profi- und Jugendfußball mit, kennt die Regionalliga West und verfügt über eine klare Spielidee, mit der er die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückbringen wird“, so Georg weiter. Schommers wird bereits am Mittwoch das Training der Sportfreunde Siegen leiten.

