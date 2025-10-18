Polizeieinsatz in Sohlbach – Frau verletzt ins Krankenhaus gebracht

(wS/red) Siegen 18.10.2025 | Am Samstagnachmittag kam es in Siegen-Sohlbach zu einem Polizeieinsatz. Gegen kurz vor 16 Uhr rückten mehrere Streifenwagen sowie der Rettungsdienst in die Straße Bruchwiese aus.

Ersten Informationen zufolge musste eine Frau vor Ort von den Rettungskräften behandelt werden. Nach der Erstversorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen ist uns derzeit noch nichts bekannt.

Zeugen berichteten, dass zuvor Hilfeschreie einer Frau zu hören gewesen seien. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, ein Mann wurde von den Beamten durchsucht.

Aufgrund sprachlicher Verständigungsschwierigkeiten der Beteiligten konnten bislang keine weiteren Details zum Hintergrund des Geschehens mitgeteilt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de