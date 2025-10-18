TuS Ferndorf verpflichtet Filip Baranašić als neuen Torwart

(wS/Red) Kreuztal 18.10.2025 | Baranašić will’s wissen – TuS bekommt neuen Kämpfer im Tor

TuS Ferndorf verpflichtet Torwart Filip Baranašić

Der TuS Ferndorf hat Filip Baranašić als weiteren Torwart auf Leihbasis verpflichtet und reagiert damit auf die weiterhin andauernde Verletzung von Jonas Wilde. Der 25-jährige Kroate wechselt mit sofortiger Wirkung von Liga-Konkurrent SG BBM Bietigheim ins Siegerland und wird mit Stammtorhüter Can Adanir das neue Duo im Ferndorfer Tor bilden.

„Wir freuen uns, dass Filip zum TuS Ferndorf kommt und uns in dieser Situation weiterhilft. Er wird bereits am Sonntag beim HBW Balingen-Weilstetten auflaufen, für den er von 2020 – 2023 spielte.“ sagte Michael Lerscht, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf, zu der Leihe.



Der 1,89 m große Goalkeeper hat bereits erste Trainingseinheiten mit dem Team von Trainer Ceven Klatt absolviert und freut sich auf die neue Herausforderung.

„Mich reizt die Aufgabe beim TuS sehr. Es ist schön, dass ich hier, in der 2. Handball Bundesliga, die Chance bekomme, mich weiterzuentwickeln. Ich werde alles geben, damit der TuS seine Ziele erreichen wird.“ sagte Filip Baranašić zu seinem Wechsel.

Bericht/Bild: TuS Ferndorf