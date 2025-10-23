Polizistin sieht in Freizeit einen frisch geklauten Audi – Fahrzeug nach Flucht sichergestellt und einen Mittäter erwischt

(wS/ots) Siegen 23.10.2025 | Der Polizei in Siegen ist am Mittwoch (22. Oktober) ein
Ermittlungserfolg gelungen. Einer 27-jährigen Polizeibeamtin, die morgens privat
in Siegen unterwegs war, fiel ein Audi auf. Dieser war in der Nacht zu Dienstag
(21. Oktober) zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr in der Siegener Jahnstraße
entwendet worden; die 27-Jährige hatte die Anzeige am Vortag noch selbst
aufgenommen.
Laut dem Besitzer des grauen Audi A 4 war der Wagen verschlossen am Straßenrand
abgestellt. Der oder die Täter hatten offenbar ein weiteres geparktes Auto
geöffnet und die Beifahrertür anschließend offengelassen. Die Kriminalpolizei
hatte die Ermittlungen aufgenommen.
Dann kamen Kommissar Zufall und die Polizistin ins Spiel. Gegen 08:15 Uhr war
die Beamtin am Mittwoch privat mit ihrem PKW in Siegen unterwegs. Dabei sah sie
den geklauten Audi vor sich. Sie rief umgehend die Leitstelle an und folgte dem
Audi Richtung Siegen-Weidenau. In Höhe der HTS-Ausfahrt Geisweid kam ein
Streifenwagen der Siegener Polizei hinzu. Bei einem Anhalteversuch an einer
Ampel umfuhr der Audi das blockierende Polizeifahrzeug und entfernte sich mit
hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuztal. Der Streifenwagen fuhr hinterher.
Als der Audi, der augenscheinlich mit zwei jungen Männern besetzt war, auf über
100 km/h beschleunigte und mehrere rote Ampeln überfuhr, brach man die
Verfolgungsfahrt im regen Stadtverkehr aus Sicherheitsgründen ab. Der Audi wurde
kurz darauf mit 114 km/h auf der Geisweider Straße durch ein Radargerät der
Stadt Siegen gemessen.
Im Rahmen der Fahndung konnte der A 4 in einem Wohngebiet in der
Hans-Böckler-Straße in Kreuztal-Buschhütten abgeparkt aufgefunden werden. In der
Nähe stellten die Beamten einen 20-jährigen Mann fest, der wegen einschlägiger
Delikte bereits polizeibekannt war. Eine Überprüfung und weitergehende
Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige als Beifahrer im flüchtenden Fahrzeug
saß. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Zudem stellten sie
den Audi sicher.
Die Ermittlungen zu dem Fahrer sind ebenfalls erfolgreich verlaufen, es handelt
sich um einen polizeibekannten 18-Jährigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch
unklar, ob die beiden Fahrzeuginsassen auch für den Autodiebstahl verantwortlich
waren. Hier stehen noch weitere Vernehmungen sowie die Ergebnisse der
Spurenauswertung an.
Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach
Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.
Symbolbild