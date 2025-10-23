Polizistin sieht in Freizeit einen frisch geklauten Audi – Fahrzeug nach Flucht sichergestellt und einen Mittäter erwischt

(wS/ots) Siegen 23.10.2025 | Der Polizei in Siegen ist am Mittwoch (22. Oktober) ein

Ermittlungserfolg gelungen. Einer 27-jährigen Polizeibeamtin, die morgens privat

in Siegen unterwegs war, fiel ein Audi auf. Dieser war in der Nacht zu Dienstag

(21. Oktober) zwischen Mitternacht und 05:30 Uhr in der Siegener Jahnstraße

entwendet worden; die 27-Jährige hatte die Anzeige am Vortag noch selbst

aufgenommen.

Laut dem Besitzer des grauen Audi A 4 war der Wagen verschlossen am Straßenrand

abgestellt. Der oder die Täter hatten offenbar ein weiteres geparktes Auto

geöffnet und die Beifahrertür anschließend offengelassen. Die Kriminalpolizei

hatte die Ermittlungen aufgenommen.

Dann kamen Kommissar Zufall und die Polizistin ins Spiel. Gegen 08:15 Uhr war

die Beamtin am Mittwoch privat mit ihrem PKW in Siegen unterwegs. Dabei sah sie

den geklauten Audi vor sich. Sie rief umgehend die Leitstelle an und folgte dem

Audi Richtung Siegen-Weidenau. In Höhe der HTS-Ausfahrt Geisweid kam ein

Streifenwagen der Siegener Polizei hinzu. Bei einem Anhalteversuch an einer

Ampel umfuhr der Audi das blockierende Polizeifahrzeug und entfernte sich mit

hoher Geschwindigkeit in Richtung Kreuztal. Der Streifenwagen fuhr hinterher.

Als der Audi, der augenscheinlich mit zwei jungen Männern besetzt war, auf über

100 km/h beschleunigte und mehrere rote Ampeln überfuhr, brach man die

Verfolgungsfahrt im regen Stadtverkehr aus Sicherheitsgründen ab. Der Audi wurde

kurz darauf mit 114 km/h auf der Geisweider Straße durch ein Radargerät der

Stadt Siegen gemessen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der A 4 in einem Wohngebiet in der

Hans-Böckler-Straße in Kreuztal-Buschhütten abgeparkt aufgefunden werden. In der

Nähe stellten die Beamten einen 20-jährigen Mann fest, der wegen einschlägiger

Delikte bereits polizeibekannt war. Eine Überprüfung und weitergehende

Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige als Beifahrer im flüchtenden Fahrzeug

saß. Die Einsatzkräfte nahmen den jungen Mann vorläufig fest. Zudem stellten sie

den Audi sicher.

Die Ermittlungen zu dem Fahrer sind ebenfalls erfolgreich verlaufen, es handelt

sich um einen polizeibekannten 18-Jährigen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch

unklar, ob die beiden Fahrzeuginsassen auch für den Autodiebstahl verantwortlich

waren. Hier stehen noch weitere Vernehmungen sowie die Ergebnisse der

Spurenauswertung an.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

Symbolbild