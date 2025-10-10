Schreckmoment in der Siegener Innenstadt: Mädchen (14) von Bus erfasst

(wS/red) Siegen 10.10.2025 | Ein Verkehrsunfall hat am frühen Freitagnachmittag für Aufsehen in der Siegener Innenstadt gesorgt. Gegen kurz nach 14 Uhr wurde ein 14-jähriges Mädchen von einem Linienbus erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Jugendliche offenbar von der Seite des Cafés Bar Celona in Richtung der City-Galerie die Straße überqueren. Der Bus war zu diesem Zeitpunkt vom Bahnhof kommend in Richtung Amtsgericht beziehungsweise Berliner Straße unterwegs.

Da zunächst unklar war, wie viele Personen betroffen sind, wurde das Alarmstichwort „ManV1“ (Massenanfall von Verletzten) ausgelöst. In der Folge rückten zahlreiche Rettungskräfte mit mehreren Rettungswagen zur Unfallstelle aus.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 14-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte das Mädchen großes Glück: Trotz der heftigen Kollision mit der Frontscheibe des Busses erlitt sie keine schweren, lebensbedrohlichen Verletzungen.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob der 43-jährige Busfahrer möglicherweise mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich des ZOB zu Verkehrsbehinderungen.

