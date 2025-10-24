Volksbank in Südwestfalen zum 101. Weltspartag: Sparen aktueller denn je – finanzielle Vorsorge bleibtrelevant

(wS/vob) Siegen 24.10.2025 | Zum 101. Weltspartag am 30. Oktober steht das Thema Sparen und Vermögensbildung wieder im Mittelpunkt. Traditionell stellt
die Volksbank in Südwestfalen aus diesem Anlass vom 29. bis zum 31. Oktober
die finanzielle Vorsorge in den Mittelpunkt. Drei Tage lang erwartet junge
Sparer in den Filialen ein buntes Programm mit Attraktionen und Geschenken.
Viele Menschen haben erkannt, wie wichtig es ist, Rücklagen zu bilden – doch
nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten. „Das Sparbewusstsein unserer
Kundinnen und Kunden im Siegerland ist groß. Zugleich merken wir in der
Beratung, dass die Spielräume zum regelmäßigen Sparen unterschiedlich sind“,
erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs.
Nach Prognosen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR) liegt die Sparquote der privaten Haushalte 2025 bei
10,4 Prozent und 2026 bei 10,6 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit
bleibt sie im internationalen Vergleich relativ stabil und hoch. Hinter diesen
Zahlen verbergen sich jedoch große Unterschiede zwischen Altersgruppen und
Einkommensschichten. Besonders junge Menschen zeigen laut BVR ein
ausgeprägtes Sparbewusstsein, verfügen aber über deutlich begrenztere
finanzielle Spielräume.
Die Volksbank in Südwestfalen beobachtet in ihrer Region ein wachsendes
Interesse an Anlagethemen, insbesondere junge Menschen wollen in Aktien und
Fonds investieren – ein Zeichen wachsenden Bewusstseins für Renditechancen.
Viele Kundinnen und Kunden wünschen sich hierbei mehr Orientierung. „Im
Beratungsgespräch zeigen wir, wie Sparen und Anlegen auch in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten individuell funktionieren können“, betont Roland Krebs.
Gleichzeitig bleibt das Thema finanzielle Bildung hoch relevant. „Wer die
Grundlagen von Zins, Risiko und Rendite kennt, kann bessere Entscheidungen
treffen. Finanzielle Bildung und qualifizierte Beratung sind entscheidend, um
das Sparverhalten nachhaltig zu stärken und passende Anlageentscheidungen
zu ermöglichen“, ergänzt Vorstandskollege Jens Brinkmann.
Volksbank in Südwestfalen lädt zu Weltspartagen ein
In der Zeit vom 29. bis zum 31. Oktober begrüßt die Volksbank unter dem Motto
„Rennbahn & Poleposition“ junge Sparer mit einem besonderen Programm zum
Weltspartag. Viele Geschenke, spannende Spiele und weitere
Überraschungen erwarten die Besucher der 27 Filialen im gesamten
Geschäftsgebiet. Und das ist noch nicht alles: es
gibt Süßigkeiten, Deko, Luftballons und Ausmalmaterial rund ums Thema
Rennbahn, damit der Weltspartag „in Fahrt“ kommt!
Für die „großen“ Besucher, wie Eltern und Großeltern, bietet die Volksbank zum
Weltspartag eine besondere Beratung. Denn egal, ob es um das Zurücklegen
von Taschengeld für eine Anschaffung, wie den Führerschein oder die erste
eigene Wohnung geht, „Sparen ist Familiensache“.
Weitere Informationen zum Weltspartag in der Volksbank in Südwestfalen
finden Sie auf: https://www.vbinswf.de