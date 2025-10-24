Volksbank in Südwestfalen zum 101. Weltspartag: Sparen aktueller denn je – finanzielle Vorsorge bleibtrelevant

(wS/vob) Siegen 24.10.2025 | Zum 101. Weltspartag am 30. Oktober steht das Thema Sparen und Vermögensbildung wieder im Mittelpunkt. Traditionell stellt

die Volksbank in Südwestfalen aus diesem Anlass vom 29. bis zum 31. Oktober

die finanzielle Vorsorge in den Mittelpunkt. Drei Tage lang erwartet junge

Sparer in den Filialen ein buntes Programm mit Attraktionen und Geschenken.

Viele Menschen haben erkannt, wie wichtig es ist, Rücklagen zu bilden – doch

nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten. „Das Sparbewusstsein unserer

Kundinnen und Kunden im Siegerland ist groß. Zugleich merken wir in der

Beratung, dass die Spielräume zum regelmäßigen Sparen unterschiedlich sind“,

erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs.

Nach Prognosen des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR) liegt die Sparquote der privaten Haushalte 2025 bei

10,4 Prozent und 2026 bei 10,6 Prozent des verfügbaren Einkommens. Damit

bleibt sie im internationalen Vergleich relativ stabil und hoch. Hinter diesen

Zahlen verbergen sich jedoch große Unterschiede zwischen Altersgruppen und

Einkommensschichten. Besonders junge Menschen zeigen laut BVR ein

ausgeprägtes Sparbewusstsein, verfügen aber über deutlich begrenztere

finanzielle Spielräume.

Die Volksbank in Südwestfalen beobachtet in ihrer Region ein wachsendes

Interesse an Anlagethemen, insbesondere junge Menschen wollen in Aktien und

Fonds investieren – ein Zeichen wachsenden Bewusstseins für Renditechancen.

Viele Kundinnen und Kunden wünschen sich hierbei mehr Orientierung. „Im

Beratungsgespräch zeigen wir, wie Sparen und Anlegen auch in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten individuell funktionieren können“, betont Roland Krebs.

Gleichzeitig bleibt das Thema finanzielle Bildung hoch relevant. „Wer die

Grundlagen von Zins, Risiko und Rendite kennt, kann bessere Entscheidungen

treffen. Finanzielle Bildung und qualifizierte Beratung sind entscheidend, um

das Sparverhalten nachhaltig zu stärken und passende Anlageentscheidungen

zu ermöglichen“, ergänzt Vorstandskollege Jens Brinkmann.

Volksbank in Südwestfalen lädt zu Weltspartagen ein

In der Zeit vom 29. bis zum 31. Oktober begrüßt die Volksbank unter dem Motto

„Rennbahn & Poleposition“ junge Sparer mit einem besonderen Programm zum

Weltspartag. Viele Geschenke, spannende Spiele und weitere

Überraschungen erwarten die Besucher der 27 Filialen im gesamten

Geschäftsgebiet. Und das ist noch nicht alles: es

gibt Süßigkeiten, Deko, Luftballons und Ausmalmaterial rund ums Thema

Rennbahn, damit der Weltspartag „in Fahrt“ kommt!

Für die „großen“ Besucher, wie Eltern und Großeltern, bietet die Volksbank zum

Weltspartag eine besondere Beratung. Denn egal, ob es um das Zurücklegen

von Taschengeld für eine Anschaffung, wie den Führerschein oder die erste

eigene Wohnung geht, „Sparen ist Familiensache“.



Weitere Informationen zum Weltspartag in der Volksbank in Südwestfalen

finden Sie auf: https://www.vbinswf.de