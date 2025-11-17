Baustellen in Siegen: Verkehrseinschränkungen für diese Kalenderwoche

(wS/si) Siegerland 17.11.2025 | Autofahrerinnen und Autofahrer in Siegen müssen sich in der kommenden Woche erneut auf mehrere Verkehrsbehinderungen einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind in verschiedenen Stadtteilen weiterhin umfangreiche Bau- und Sanierungsarbeiten im Gange, die teils seit längerer Zeit laufen, teils neu eingerichtet werden.

Gosenbach: Halbseitige Sperrung in der Oberschelder Straße

In der Oberschelder Straße bleibt die seit 2021 bestehende halbseitige Sperrung auf Höhe der Hausnummer 32 bestehen. Grund sind weiterhin andauernde Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer. Die Verkehrsregelung gilt auf rund 30 Metern Länge; ein Ende ist nach wie vor nicht absehbar.

Seelbach: Engstelle an der Freudenberger Straße

Ebenfalls fortgeführt wird die Fahrspureinengung an der Freudenberger Straße in Höhe des Seelbacher Weihers. Dort entsteht seit September 2023 eine neue Zufahrt. Die Verkehrsführung bleibt bis auf Weiteres bestehen.

Achenbach: Spur gesperrt an der Talbrücke

Seit Juli 2024 gilt an der Talbrücke Achenbach eine neue Verkehrsführung: Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, sodass nur eine Spur zur Verfügung steht. Diese Regelung bleibt voraussichtlich bis Abschluss der Gesamtmaßnahme im Jahr 2027 bestehen.

Innenstadt: Vollsperrung der Emilienstraße

Wegen Kanalarbeiten bleibt die Emilienstraße weiterhin vollständig gesperrt – zwischen der Sandstraße und der Friedrichstraße. Die Arbeiten der Firma Heinrich Weber laufen noch bis zum 1. Dezember 2025.

Weidenau: Letzter Bauabschnitt in der Bismarckstraße

Ab dem 10. November hat in Weidenau der letzte Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahme in der Bismarckstraße begonnen. Während die Straße „In der Herrenwiese“ wieder befahrbar ist, bleibt die Bismarckstraße bis zum 19. Dezember vollständig gesperrt. Eine Umleitung wurde über die Poststraße eingerichtet.

Bahnübergang Setzer Weg: Kurzfristige Sperrung

Wegen Reparaturen an der Ruhr-Sieg-Strecke wird der Bahnübergang Setzer Weg vom 16. November, 18 Uhr, bis zum 17. November, 14 Uhr, gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Weidenauer Straße und Erzstraße umgeleitet.

Foto: Archiv wirSiegen.de