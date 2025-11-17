News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Waffen, Stichwerkzeuge, Reizgas: Mitführverbot an großen NRW-Bahnhöfen, einschließlich Siegen

17. November 202515
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 17.11.2025 | Sicherheit im Weihnachtsreiseverkehr – Bundespolizei erlässt Allgemeinverfügung zum Mitführverbot von gefährlichen Gegenständen

Anlässlich des Beginns der Weihnachtsmarkt-Saison hat die für Nordrhein-Westfalen zuständige Bundespolizeidirektion Sankt Augustin eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen erlassen. Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Köln betrifft dies den Kölner und Bonner Hauptbahnhof, den Bahnhof Siegburg/Bonn sowie den Bahnhof Siegen.

In der Zeit vom 17. November 2025 bis einschließlich 30. Dezember 2025 ist es ganztägig verboten, gefährliche Gegenstände mitzuführen, die aufgrund ihrer objektiven Beschaffenheit dazu geeignet sind, durch Schuss, Hieb oder Stoß bzw. das Sprühen von Gasen erhebliche Verletzungen herbeizuführen.

Das Mitführverbot dient der Erhöhung der Sicherheit im Bahnverkehr und fungiert zugleich als Gefahrenfilter für die Weihnachtsmärkte im Innenstadtbereich. Die Bundespolizei wird im Bereich der genannten Bahnhöfe die Einhaltung der Allgemeinverfügung verstärkt überwachen.

Nähere Informationen hierzu können auf der Seite der Bundespolizei eingesehen werden.

Foto: Bundespolizei

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Bundespolizei ermittelt nach Zusammenstoß zwischen Regionalbahn und PKW bei Womelsdorf - Update

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten