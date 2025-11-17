Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr – Bundespolizei ermittelt nach Zusammenstoß zwischen Regionalbahn und PKW bei Womelsdorf – Update

(wS/ots) Erndtebrück 17.11.2025 | Am 15. November kam es im Bereich Womelsdorf zu einem Zusammenstoß zwischen einer Regionalbahn und einem Kraftfahrzeug.

Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten schwer verletzt.

Gegen 14:05 Uhr war die RB 93 auf dem Weg von Bad Berleburg nach Erndtebrück, als ein 19-jähriger Deutscher den Bahnübergang Womelsdorf mit seinem Kraftfahrzeug überfuhr. Trotz Achtungspfiffen des Triebfahrzeugführers begab sich der Mann unmittelbar vor der Durchfahrt der Regionalbahn über den Bahnübergang, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Der Triebfahrzeugführer leitete eine Schnellbremsung ein und kam nach ungefähr 100 Metern zum Stehen. Dabei schob der Zug das Fahrzeug vor sich her.

Der Fahrer des Fahrzeuges wurde leicht verletzt, durch den Rettungsdienst behandelt und schließlich in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Triebfahrzeugführer sowie die Bahnreisenden blieben unverletzt.

Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro an der Regionalbahn. Das Fahrzeug des Erndtebrückers erlitt einen Totalschaden.

Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Siehe wirSiegen.de-Erstmeldung

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Foto: wirSiegen.de