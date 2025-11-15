News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Zugunglück nahe Erndtebrück – Pkw von Regionalbahn erfasst – Großeinsatz der Rettungskräfte

15. November 20251.4k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Erndtebrück 15.11.2025 | Im Bereich der Womelsdorfer Mühle bei Erndtebrück ist es am frühen Nachmittag zu einem Unfall an einem unbeschrankten Bahnübergang gekommen. Ein Regionalzug der HLBahn , der von Erndtebrück in Richtung Aue unterwegs war, kollidierte mit einem Toyota Auris, der auf die Gleise gefahren war. Das Auto wurde einige Meter weit über die Schienen mitgeschleift, bevor der Zug zum Stehen kam.

Der Fahrer des Pkw konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Wagen befreit werden. Er wurde an den Rettungsdienst übergeben und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Transport per Hubschrauber war nach ersten Angaben nicht erforderlich.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch völlig unklar. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen war der Toyota in Richtung Womelsdorfer Ortsmitte unterwegs, als der Zug herannahte. Für den Lokführer bestand trotz eingeleiteter Vollbremsung keine Möglichkeit mehr, den Unfall zu verhindern.

Der Notruf ging um 14.08 Uhr ein. Aufgrund der unklaren Lage wurde das Alarmstichwort „MANV“ – Massenanfall von Verletzten – ausgelöst. Neben den Feuerwehreinheiten Womelsdorf und Schameder waren insgesamt etwa 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, ebenso Kräfte der Polizei, der Bundespolizei sowie Notfallmanager. Im Zug befanden sich zehn weitere Personen, die den Unfall ohne Verletzungen überstanden.

Weitere Infos folgen

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Krimi ohne Happy End: TuS Ferndorf stolpert über eigene Fehler

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten