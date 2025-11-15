CVJM Siegen Sportgemeinschaft überreicht Spende an Utho Ngahti

(wS/cvjm) Siegen 15.11.2025 | Auch dieses Jahr sind Andreas Wörster, Masauso Phirui und Rendani Nthangeni für eine Fund-Raising-Tour für Utho Ngahti im Siegerland und Umgebung unterwegs. Im Rahmen einer Vorstandssitzung des Vereins konnte dieCVJM Siegen Sportgemeinschaft hat am 6. November eine Spende in Höhe von 1.000 Euro übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös des Getränke- und Speisenverkaufs beim diesjährigen Volleyball-Saisonvorbereitungscup sowie dem Leichtathletik-CVJM-Kreissportfest.

Überreicht wurde der symbolische Scheck von Margret Lüke, Fachwartin für Leichtathletik, und Philip Mörschel, Fachwart für Volleyball und geschäftsführender Vorstand der CVJM Siegen Sportgemeinschaft.

Mit der Spende möchte die Sportgemeinschaft das Engagement von Utho Ngahti unterstützen. „Wir freuen uns, dass wir mit den Erlösen unserer Veranstaltungen auch wieder soziale Zwecke unterstützen können“, sagte Mörschel bei der Übergabe. Auch Lüke betonte, wie wichtig es sei, den Gemeinschaftsgedanken des CVJM über den Sport hinaus mit Leben zu füllen.

Utho Ngahti bedankte sich herzlich für die Unterstützung und das Zeichen der Verbundenheit.

Foto: CVJM Siegen SG