Polizei sucht erneut vermisstes 12-jähriges Mädchen – Polizei bittet um Hinweise

16. November 2025545
(wS/ots) Erndtebrück/Siegen 16.11.2025 | Bereits am Freitag (14.11.2025) unterstützte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein die Polizei Dillenburg bei der Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte das Mädchen nachmittags in der Siegener Innenstadt angetroffen werden. Anschließend wurde sie in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Nun ist das Mädchen erneut aus einer Jugendeirichtung in Erndtebrück abgängig.

   Die 12-jährige Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:
   - ca. 170 cm groß,
   - schlank
   - braune Haare und trägt eine Halskette mit dem Schriftzug 
     "Afghanistan".

Sie wirkt auf Außenstehende älter, weil sie sich gewöhnlich stark schminkt. Vermutlich ist sie derzeit mit einer schwarzen Jacke, einem weißen T-Shirt, einer braunen Stoffhose und weißen Sneakern bekleidet.

   Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:
   - Wer hat das Mädchen gesehen und kann Angaben zum derzeitigen 
     Aufenthaltsort machen?

Ein Bild der Vermissten kann über den nachfolgenden Link auch im Fahndungsportal der Polizei NRW aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/186358

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

