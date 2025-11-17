Körperteile einer unbekannten Frau auf der A45 zwischen Olpe-Süd und Freudenberg gefunden

(wS/ots) Olpe – Freudenberg 17.11.2025 | Auf der A 45 in Richtung Gießen, zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg, wurden in der Nacht zu Montag (17.11.) Körperteile einer derzeit noch unbekannten Frau auf der Fahrbahn gefunden.
Für die weitere Absuche und die Sicherung von Spuren wurde die A 45 in Richtung des Fundortes voll gesperrt. Eine Mordkommission der Hagener Polizei ist eingesetzt.
Infos folgen
