Christmas with Friends: Ein Weihnachtskonzert mit fast 200 Mitwirkenden

(wS/bc) Siegen 22.11.2025 | Am 7. Dezember um 17.00 Uhr findet die bekannte Konzertreihe „Christmas with Friends“ mit einer Vielzahl an hochkarätigen, lokalen Musikerinnen und Musikern statt. Die Siegerlandhalle wird erneut zum festlichen Schauplatz eines ganz besonderen Abends. Mit ihrer besonderen Mischung aus Pop, Soul, Gospel und Klassik verzauberte die Siegener Weihnachtsgala bereits 2019 und 2023 ein großes Publikum in der Siegerlandhalle. Mit stimmungsvoller Atmosphäre und tiefgehenden Texten erwartet die Zuschauenden eine kraftvolle musikalische Crossover-Inszenierung, die den Zauber der Weihnachtszeit lebendig werden lässt.

Neben der bekannten Crossover-Band stehen erneut hochkarätige Mitwirkende auf der Bühne: Der Bach Chor Siegen, das Bach-Orchester Siegen, das preisgekrönte Frauenensemble Encantada und weitere namhafte Gäste wie Leslie Jost, Judith Adarkwah, Katharina Stahl, Anush Mkrtchyan und David Thomas sorgen für musikalische Highlights.

Neben den Solisten und erwachsenen Ensembles darf auch der Nachwuchs nicht fehlen. Ergänzt wird das Konzertprogramm durch die Chorklasse des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums und den Kinderchor Cantolino, das jüngste Ensemble des Bach-Chores. Wie bereits beim letzten Crossover-Konzert führt auch in diesem Jahr die bekannte TV-Moderatorin Anne Willmes durch den Abend. Die Lesung der Bestsellerautorin Leah Weigand und der geistliche Impuls von Superintendentin Kerstin Grünert verleihen dem Konzertprogramm eine besondere Tiefe.

Weltbekannte Musik trifft auf gefühlvolle Arrangements und kraftvolle Interpretationen – ein Abend voller Emotion, Klangvielfalt und weihnachtlicher Magie.

Eintrittskarten für das Konzert sind online auf www.proticket.de und an allen Proticket-Vorverkaufstellen erhältlich.