Helferfest und Spendenübergabe zum Jahresabschluss von Seven Summits Siegen 2025 am DAV Kletterzentrum Siegerland

(wS/mr) Siegen 22.11.2025 | Mit einem Helferfest am DAV-Kletterzentrum Siegerland am Effertsufer hat sich

zum Abschluss der Laufsaison die Anlauf GmbH als Organisator von Seven Summits

Siegen für die umfangreiche Unterstützung der zahlreichen Helferinnen und Helfer

bedankt. „Ohne eure Mithilfe hätten wir dieses Event nicht stemmen können. Ihr alle

habt Seven Summits Siegen erst möglich gemacht“, sprach Anlauf-Geschäftsführer

Markus Ritter den Unterstützern, Gönnern und Sponsoren ein großes Dankeschön aus.

Ritter machte nochmals deutlich, dass ein solches Event mit einer Streckenführung und

Markierung über 50 Kilometer durch das gesamte Stadtgebiet, über die sieben Berge

von Siegen und durch etliche Genossenschaftswälder keine einfache organisatorische

Aufgabe sei. Ein Sonderlob gab es dann auch für den Ideengeber und Streckenscout

Henry Niemeyer. Ritter: „Uns fehlten im ersten Jahr als auswärtigem Veranstalter noch

die genauen Ortskenntnisse. Und da kommt dann der begeisterte Wanderer Henry ins

Spiel. Der hatte vor Jahren die Idee zu diesem Event und bei der Streckenführung sind

wir an Orten gewesen, die würde ich allein nie wieder finden. Henry kennt hier jeden

Baum und jeden Strauch und immer noch eine passende Geschichte dazu. Ohne ihn

und dann natürlich auch Martin Hansel und die weiteren Unterstützer vom TuS Deuz,

die ebenso an der Streckenführung beteiligt waren, hätte es Seven Summits Siegen

nicht gegeben.“

Ein besonderer Dank ging an den Mitveranstalter, die Sektion Siegerland des

Deutschen Alpenvereins, die mit Start und Ziel am Kletterzentrum die notwendige

Location für die Logistik zur Verfügung stellte. Der DAV e.V. durfte sich dann auch über

eine Spende in Höhe von 7.000 Euro freuen. „Für diese Summe seid ihr, die

Läuferinnen, Läufer und Wanderer verantwortlich“, bedankte sich Ritter mit Blick auf die

anwesenden Teilnehmer stellvertretend für die 1.400 Starter an der 7-Berge-Tour beim

Siegener „Trail Running Day“. Jeder Teilnehmer hatte mit dem Betrag von 5 Euro eine

Spende für den Deutschen Alpenverein geleistet.

Wer beim Event Seven Summits Siegen dabei war, der hatte nicht nur etwas für die eigene

Gesundheit getan, sondern mit dem Verein „Zusammenwald“ auch ein weiteres

Spendenprojekt unterstützt. „Wir wollen die Artenvielfalt und die Resilienz erhöhen und setzen

uns für klimastabile Wälder ein. Mit den Spendengeldern kaufen wir geeignete Waldflächen im

Raum Südwestfalen und setzen uns für die Erhaltung des Ökosystems Wald ein“, erklärte Felix

Carros den Vereinszweck. Markus Ritter überreichte ihm und seinem Mitarbeiter Eduard Mann

einen Spendenscheck über 1.000 Euro. Ein weiterer Dank der Anlauf GmbH ging

stellvertretend für die beteiligten sieben Waldgenossenschaften an die drei

Waldgenossenschaften Trupbach, Oberschelden und Niederdielfen – dafür, dass die

Läuferinnen, Läufer und Wanderer die Waldwege sicher benutzen konnten. Jede

Waldgenossenschaft erhielt eine Spende von 500 Euro, mit dem Geld sollen vor allem neue

Bäume gepflanzt werden.

Gute Nachrichten hatte Markus Ritter für das kommende Jahr. „Natürlich wird es wieder Seven

Summits Siegen geben und zwar am 22. August 2026. Den Termin können sich alle schon mal

notieren. Ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei.

Foto: Anlauf GmbH