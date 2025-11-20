Digitale Musikproduktion für Jugendliche – „No Limits“ im kmd

(wS/hi) Hilchenbach 20.11.2025 | Im Jugendzentrum „No Limits“ im kmd entdecken Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren die faszinierende Welt der digitalen Musikproduktion. Die Workshops finden am Montag, 24. November, und Samstag, 8. Dezember, jeweils von 16:00 bis 19:30 Uhr am Bernhard-Weiss-Platz in Dahlbruch statt.



Mit Laptop, Kopfhörer und Kreativität gestalten die Jugendlichen ihre ganz eigenen Klänge. Ziel ist es, einen kreativen Zugang zu Musik, Medien und Technik zu erhalten. Im ersten Workshop geht es um Beats und Sounds, im zweiten Workshop um Klanggeschichten und Kompositionen sowie einen eigenen Track.



Das Angebot findet in Kooperation mit MOMUs Mobiler Musikschule e.V. und dem Rockmobil statt. Die Förderung erfolgt über den Kulturrucksack Nordrhein-Westfalen. Interessierte können sich auf dem Onlineportal www.kjb-angebote.de anmelden.