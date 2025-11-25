„DRUIDENSTEIN – Das Musical“: Siegtal Musicals sucht Darstellerinnen und Darsteller für die Welturaufführung 2027

(wS/sm) Freudenberg / Siegen 25.11.2025 | Der gemeinnützige Verein Siegtal Musicals e.V. startet mit den Vorbereitungen für sein bislang größtes Projekt: das neue Musical „DRUIDENSTEIN“, inspiriert von der alten Sage „Herke vom Druidenstein“ um den geheimnisvollen Basaltkegel bei Kirchen.

Für die geplante Welturaufführung im Herbst 2027 sucht der Verein nun leidenschaftliche Sängerinnen, Schauspieler, Tänzerinnen und Talente aus der gesamten Region.

Das Casting findet an folgenden Terminen statt:

14. und 15. März 2026 sowie 22. März 2026,

jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr im Bürgerhaus Freusburg.

Gesucht werden Darstellerinnen und Darsteller aller Altersgruppen – sowohl für die Hauptrollen als auch für Nebenrollen, das Ensemble sowie spezielle Gruppen wie das Schmiede- und Krieger-Ensemble. Auch Kinder und Jugendliche sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben.

Interessierte können sich ab dem 1. November 2025 über die Website www.siegtal-musicals.de/casting-druidenstein-musical über die einzelnen Rollen informieren und online zum Casting anmelden.

„Wir möchten mit „DRUIDENSTEIN – Das Musical“ ein Stück regionaler Kulturgeschichte auf die Bühne bringen – mit Menschen aus der Region, für die Region“, sagt Thorsten Uebe-Emden, 1. Vorsitzender von Siegtal Musicals e.V.



„Das Casting ist offen für alle, die Lust haben, Teil eines außergewöhnlichen Projekts zu werden – ganz gleich, ob mit oder ohne Bühnenerfahrung. Auch wer lieber hinter der Bühne mitwirken möchte, etwa bei Kostüme, Maske, Technik oder Organisation, ist herzlich willkommen.“

Weitere Informationen zum Verein und zu den bisherigen Projekten unter:

www.siegtal-musicals.de

Fotos: Valeria Kaschade

