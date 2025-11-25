News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
RB 93: Weiter Busse statt Züge zwischen Aue-Wingeshausen und Bad Berleburg bis 12.12.2026

25. November 20258
(wS/hl) Bad Berleburg 25.11.2025 | Die Bauarbeiten der DB InfraGo wegen Brückenschäden verlängern sich bis zum 12.12.2026. Deshalb entfallen die Züge der Linie RB 93 weiterhin zwischen Aue-Wingeshausen und Bad Berleburg bis zu dem genannten Zeitpunkt.    

Der bestehende Schienenersatz der Hessischen Landesbahn verkehrt weiter. Der Transport von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich. In Aue-Wingeshausen haben Reisende Anschluss an die Züge von und nach Siegen Hbf.

Die Bushaltestellen befinden sich nicht an allen Stationen in unmittelbarer Bahnsteignähe. Reisende finden die Wegeleitungen und den SEV-Fahrplan unter www.hlb-online.de.

Der geänderte Fahrplan ist auch unter www.bahn.de und www.spnv-nord.de ersichtlich. 

