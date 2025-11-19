Feuer unterm Dach: TuS Ferndorf trifft auswärts auf brennendes Lübbecke

(wS/Red) Kreuztal, 19.11.2025 | Neuer Coach, alte Probleme? Ferndorf fordert Lübbecke heraus

Spieltag Nummer 12 führt Ceven Klatt und seine Jungs am Freitag, den 21.11.2025 zum TuS Nettelstedt-Lübbecke, Anwurf ist dort um 19:30 Uhr.

Für beide Teams geht es um einiges, den Ferndorfern steckt noch der Frust der Heimspielniederlage in den Knochen und beim Gastgeber Lübbecke ist die Hütte schon förmlich am Brennen.

Denn sie haben grad mal ein Heimspiel und ein Auswärtsspiel gewonnen, oder anders gesagt, in den letzten neun Spielen wurde kein Sieg eingefahren. Der Verein selbst hat die Reißleine gezogen:

Doch die Lage für Ceven Klatt und sein Team präsentiert sich alles andere als rosig. Betrachtet man die vergangenen neun Partien, stehen lediglich 5:13 Punkte zu Buche, es mangelt an der nötigen Konstanz. Auf einen beeindruckenden Sieg gegen Potsdam folgt prompt ein Rückschlag im darauffolgenden Spiel. Das Potenzial ist zweifellos vorhanden, die Mannschaft hat bewiesen, dass sie es kann. Nun gilt es jedoch, dieses Können auch konsequent abzurufen. Mit kompromissloser Entschlossenheit und dem unbedingten Willen, hier und heute zu gewinnen, ja, gewinnen zu müssen.

Lübbeckes bester Torschütze ist Tim Roman Wieling mit 55 Treffern. Ihr bester Torhüter ist Fredrik Genz mit 79 Paraden, von den Zahlen her braucht sich Ferndorf da nicht zu verstecken.n wie ein verwundeter Löwe auftreten und auch so kämpfen, alleine schon, um es ihren neuen Trainer zu zeigen.

Wir drücken unseren Jungs die Daumen und glauben an sie.

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian

CEVEN KLATT: Ich befürchte, Nettelstedt wird eine Reaktion zeigen wollen auf das nicht so gute Spiel bei den Eulen und dann gerade zu Hause. Ich glaube, dass sie da Punkten wollen, was ja auch völlig normal ist. Ich erwarte da eine hochmotivierte Mannschaft, die individuell und auf jeder Position eigentlich Top ist, es wird eine schwere Aufgabe für uns werden. Das ist auffällig bei Lübbecke, dass sie jetzt schon ein bisschen Probleme haben, im Angriffsspiel über eine hohe Toranzahl zu gewinnen. Das muss auch unser Ziel sein, also Nettelstedt bei wenig eigenen Toren zu halten, um dann mit einer sehr starken Abwehr übers Tempo gegen Nettelstedt selber erfolgreich zu sein. Was den Kader betrifft, der wird im Vergleich zu Schwartau gleich aussehen. Hampus Dahlgren wird wieder dabei sein, da kann man nach seiner Verletzung gegen Schwartau Entwarnung geben, er hat Anfang der Woche schon wieder mittrainiert. Julius Meyer-Siebert hat ein bisschen Probleme gehabt, weil er was an der Hüfte hatte, aber auch er wird wieder spielen. Nico Schnabl trainert mit der Mannschaft und versucht da übers Training sich wieder an die Mannschaft ran zu arbeiten. Wenn Hendrik Stock nicht dabei ist, haben wir mit Julius nominell nur 1 Mittelmann und es kann schon sein, dass Nico dann auch mal 5 oder 10 Minuten spielen muss. Es ist aber, wie gesagt, nicht so, dass er wieder bei 100 % ist und ich sagen kann „so, der kommt jetzt und dann geht`s los“.