Eindrucksvolle Zeitreise durch die Pop-Geschichte – Ein Konzert, das unter die Haut ging

(wS/hgm) Netphen 19.11.2025 | „Du kannst die Musik nicht berühren, aber sie dich“. So, das Motto des in der Tat ungewöhnlichen Konzertes, das der Gemischte Chor „Treue“ Salchendorf im Rahmen eines Chorprojektes gewissermaßen als Abschluss auf die Beine gestellt hatte.

Und so war denn auch die St. Nikolauskirche des Ortes voll besetzt.

Unter dem Konzerttitel „Quer Beet“ unternahm der unter künstlerischer Leitung von Anush Mkrtchyan stehende Chor eine eindrucksvolle Zeitreise durch die Pop-Geschichte.

Weitere Mitwirkende waren Peter Hinz (Klavier), das Gossec-Quartett, Felix Greitemann

(Schlagzeug), Wolfgang Ponwitz (Bassgitarre) sowie Dominik Engel (Geige).

In Zeiten, wo es einfach schwieriger geworden ist, noch Menschen für den Chorgesang zu

begeistern, scheint es unglaublich, dass es Mkrtchyan mit dem Chor gelang, weitere 19 (!)

Sängerinnen und Sänger für das Projekt zu gewinnen. Wow!

Mit dem 1. Titel „I will follow him (aus Sister Act), ging der Chor mit dem Begleit-Ensemble

voll zur Sache. Wunderschönes Feeling und viel Dynamik setzten bereits hier erste Akzente.

Anschließend begrüßte die Vorsitzende Carolin Klein das Publikum und hatte mit einem

besonderen Klangerlebnis keineswegs zu viel versprochen. Klein erwähnte, dass die

Chormitglieder anfangs gesagt hätten „das schaffen wir nie“, doch letztlich sei es Anush

Mkrtchyan gewesen, die es stets verstanden habe, mit viel Diplomatie und Feingefühl zu

dieser Leistung zu motivieren.

Weiter ging es mit „Fix you“ (Coldplay) im Repertoire, wobei hier Peter Hinz und das Gossec-

Quartett die rhythmische Begleitung übernahmen. Einer Perle folgte die andere: Das

berühmte „Highland Cathedral“ (die Komposition beruht auf einer schottischen, sakralen

Dudelsack-Melodie) wurde als reiner Instrumentalbeitrag von Peter Hinz am Klavier und

dem Gossec-Quartett dargeboten. Alle zeigten sich dabei als versierte Musiker.

stammt von Michael Jackson und bedeutet „Wirst du das sein?“, was oft Emotionen und

Tränen erweckt. Es begleiteten wieder Peter Hinz auf dem Klavier und diesmal Felix

Greitemann auf dem Schlagzeug. Einfach großartig interpretiert!

Etwas ganz besonders wurde dann mit dem „Kanon in D für drei Violinen und Generalbass“

als reiner Instrumentalvortrag geboten. Es musizierten das Gossec-Quartett (Dominik Engel, Violine; Christian Löbbecke, 2. Violine; Hannah Weber, 3. Violine/Viola und Theodor Kilian

(Violoncello). Zur Erläuterung: Eine Viola ist größer und eine Quinte (Fünfton-Abstand) tiefer

gestimmt, ein Violoncello ist ein „kleiner Violone“ große Viola). Mit Abstand Pachelbels

populärste Komposition, durch die sein Name im Bereich der Crossover- und der Popmusik

präsent ist. Nach zwei weiteren Vorträgen des Gemischten Chores begeisterte die

diplomierte Sopranistin Anush Mkrchyan mit „Can ’t help falling in love“ unter Begleitung

von Peter Hinz (Gesang und Klavier), Felix Greitemann (Schlagzeug) und Wolfgang Ponwitz

(Bassgitarre). Den berühmten Song von Elvis Presley setzte die Sopranistin hervorragend

um, was auch für das phantastisch interpretierte „Halleluja“ mit Wolfgang Ponwitz (Gitarre)

zutraf. Dieses gebrochene Halleluja ist nicht nur Leonard Cohens berühmtester Song,

sondern auch sein rätselhaftester: Der Liedtext spielt mit jüdischen, christlichen und

buddhistischen Motiven (Quelle: Deutschlandfunk).

Nach einem vorletzten instrumentalen Vortrag vollzog sich mit „Abba-Medley“ das Finale.

Und das war mehr als stimmgewaltig: Neben dem gemischten Chor „Treue“ begleiteten

Peter Hinz am Klavier, das Gossec-Quartett, Felix Greitemann (Schlagzeug) und Wolfgang

Ponwitz (Bassgitarre).

Die einzelnen Parts lauteten: „Waterloo, Mama Mia, Honey, Honey und Does your Mother

know (beide instrumental), Dancing Queen sowie Thank you for the music”.

Der Beifall wollte fast kein Ende nehmen, so dass eine Auskopplung des Werkes noch einmal

angestimmt werden musste. Wie ist so eine herausragende Leistung eigentlich möglich?

„Solange wir uns nicht aufgeben, sind wir nicht verloren, sei es ob es um unser Leben oder

um eine persönliche, familiäre oder berufliche Krise geht. Wir alle besitzen mehr Kräfte und

Begabungen, als wir bisher genutzt haben. Was uns lediglich fehlt, um diese Kräfte zu

nutzen, ist die Überzeugung, dass wir sie besitzen“ (Quelle: Psychotipps.com)

Genau dies nämlich traf auch auf den Salchendorfer Chor zu – und Anush Mkrtchyan

motivierte ihn entsprechend.



Text und Fotos: Hans-Gerhard Maiwald