Firma Capito spendet 750 Euro an das Haus Klotzbach der Diakonie Südwestfalen

(wS/dia) Neunkirchen 22.11.2025 | Eine 750-Euro-Spende hat nun das Haus Klotzbach in Neunkirchen erreicht. Das Geld kam beim großen Familienfest zusammen, zu dem die Firma Capito aus Neunkirchen anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens eingeladen hatte. Den Spendenscheck überreichten die Geschäftsführenden Gesellschafter Wolfgang Schlüter und Wolfgang Heinzel jetzt an die Einrichtungsleiterin Christina Ziebold-Jung.

Im Haus Klotzbach und der angeschlossenen Wohngruppe „Altes Pfarrhaus“ leben 31 Menschen, die kognitiv, körperlich oder psychisch beeinträchtigt sind. Über die Arbeit, die in der Einrichtung der Eingliederungshilfe der Diakonie in Südwestfalen geleistet wird, informierten sich die beiden Capito-Vertreter bei der Scheckübergabe. „Unser Unternehmen hat es von der Gründung an als Aufgabe gesehen, anderen Menschen zu helfen“, so Heinzel und Schlüter unisono. Deshalb sei es selbstverständlich gewesen, das Jubiläum zum Anlass zu nehmen Gutes zu tun. 750 Euro gingen an das Haus Klotzbach, weitere 750 Euro werden an das Kinderhospiz Balthasar gespendet.

In der Neunkirchener Einrichtung soll das Geld verwendet werden, um die Konzeptarbeit des Hauses zu verstärken. „Material wird unter anderem benötigt, um spezielle Test- und Analyseverfahren durchzuführen, um die Bewohner noch besser in ihrer Individualität zu fördern“, erläuterte Christina Ziebold-Jung. Sie freute sich über die Spende: „Es ist ein großes Glück für uns, immer wieder auch von den heimischen Formen unterstützt zu werden.“

Freude im Haus Klotzbach in Neunkirchen: Einrichtungsleiterin Christina Ziebold-Jung nahm von den Geschäftsführenden Gesellschaftern der Firma Capito, Wolfgang Schlüter (links) und Wolfgang Heinzel, den Spendenscheck entgegen.