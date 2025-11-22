Design, Handwerk und Herzenswärme: „LICHTWERK“-Ausstellung sammelt 2.250 Euro für „Hörst du mich?“

(wS/tk) Burbach 22.11.2025 | Am Samstag, 8. November 2025, wurde das Bürgerhaus Burbach zum lebendigen Treffpunkt für Design, Handwerk und Begegnung. Die Ausstellung „LICHTWERK“, organisiert von der Designschmiede Holz und Metall von Tobias Krumm (Gilsbach) mit weiteren regionalen Ausstellerinnen und Ausstellern, lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an und setzte ein deutliches Zeichen für Kreativität und Gemeinschaft im Spätherbst.

Unter dem Motto „Design. Handwerk. Begegnung.“ bot die Ausstellung eine warmherzige Atmosphäre, in der Menschen miteinander ins Gespräch kamen, regionale Handwerkskunst entdeckten und sich an Kaffee, Kuchen, Punsch oder Bratwurst stärkten. Die Speisen und Getränke wurden gegen freiwillige Spenden abgegeben – mit großem Erfolg: 2.250 Euro kamen im Laufe des Tages zusammen. Der komplette Erlös geht an das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes im Kreis Siegen-Wittgenstein. „Hörst du mich?“ begleitet Kinder und Jugendliche, deren Eltern schwer erkrankt oder verstorben sind, und bietet ihnen einen geschützten Raum, verlässliche Ansprechpartner und ein offenes Ohr in einer Zeit, die ihr Leben tiefgreifend verändert.

Für die Veranstaltenden stand früh fest, dass die Spende erneut dieser Initiative zugutekommen soll. Bereits seit mehreren Jahren unterstützen sie das Beratungszentrum – aus regionaler Verbundenheit und persönlicher Überzeugung. „Uns ist wichtig, dass das Geld hier im Kreis hilft“, betonen die Organisatoren. „‚Hörst du mich?‘ leistet einen entscheidenden Beitrag für Kinder in einer unfassbar belastenden Situation. Diese Arbeit verdient Unterstützung – und wir tragen sehr gerne unseren Teil dazu bei.“

Die Ausstellung „LICHTWERK“ machte nicht nur handwerkliches Können und kreative Ideen sichtbar, sondern auch gelebten Gemeinschaftssinn und Herzenswärme. Die gesammelten 2.250 Euro sind ein starkes Zeichen regionaler Solidarität – und ein Lichtblick für Familien, die in schweren Zeiten Unterstützung benötigen.

Lichtwerk-Organisator Tobias Krumm (Mitte) von der Designschmiede Holz und Metall überreichte 2.250 € an Katharina Jung (links) und Christoph Eich (rechts) vom Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes im Kreis Siegen-Wittgenstein.

Text und Bild: Stefanie Krumm