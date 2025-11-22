Mehr als 200 kleine und große Besucher beim Lichterfest im FamilienzentrumKita Kinder(t)räume

(wS/dia) Siegen 22.11.2025 | Leuchtende Kinderaugen, strahlende Laternen, ein Umzug durch den Wald und eine bunte Lichtershow mit Jonglage – beim Laternenfest des Familienzentrums Kita

Kinder(t)räume haben Kinder, ihre Familien und Erzieher einen besonderen Abend erleben

dürfen. Mehr als 200 Gäste kamen in die Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in

der Siegener Hengsbachstraße, wo das Mitarbeiter-Team gemeinsam mit Mitgliedern des

Elternrats bereits allerhand vorbereitet und geschmückt hatte. Neben den Kita-Kindern hatte

das Familienzentrum auch Kinder und Familien aus der Umgebung zum Laternenfest

eingeladen. Bunte Lichter und Laternen tauchten das Außengelände in ein gemütliches und

stimmungsvolles Ambiente. Einrichtungsleiterin Ilona Rosenthal begrüßte die Familien: „In

der Zeit, in der die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist das Laternenfest ein

wunderbares Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt. Lasst uns gemeinsam die dunkle

Jahreszeit mit Licht und Wärme erhellen.“ Nach der Begrüßung lauschten die Besucher

einem Auszug aus der Geschichte „Mats und die Wundersteine“ von Marcus Pfister, in der es

um den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde geht.

Passend dazu hatten die Kita-Kinder mit ihren Eltern in den Wochen zuvor Maus-Laternen gebastelt.

Mit diesen ging es dann über einen mit Kerzen beleuchteten Weg durch den Wald. Angekommen

an einer gemütlich hergerichteten Hütte, empfingen Eltern die kleinen und großen Gäste mit

warmem, duftendem Punsch, Martinsbrezeln und stimmungsvoller Musik. Als krönender

Abschluss des Abends wartete auf dem Kita-Gelände noch ein besonderes Highlight auf

Kinder und Familienangehörige. Sophia und Nadja vom Kinder- und Erwachsenenzirkus

Pfiffikus und der Feuertruppe Eldfjall aus Wenden, begeisterten mit Jonglagekunst und

zeigten ein fantastische Spiel mit dem Licht. „Ein großes Dankeschön geht an den Elternrat,

alle anderen Eltern sowie mein Team, die dazu beigetragen haben, dass der Abend so schön

war“, lobte die Einrichtungsleiterin.

