Mehr als 200 kleine und große Besucher beim Lichterfest im FamilienzentrumKita Kinder(t)räume

(wS/dia) Siegen 22.11.2025 | Leuchtende Kinderaugen, strahlende Laternen, ein Umzug durch den Wald und eine bunte Lichtershow mit Jonglage – beim Laternenfest des Familienzentrums Kita
Kinder(t)räume haben Kinder, ihre Familien und Erzieher einen besonderen Abend erleben
dürfen. Mehr als 200 Gäste kamen in die Einrichtung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in
der Siegener Hengsbachstraße, wo das Mitarbeiter-Team gemeinsam mit Mitgliedern des
Elternrats bereits allerhand vorbereitet und geschmückt hatte. Neben den Kita-Kindern hatte
das Familienzentrum auch Kinder und Familien aus der Umgebung zum Laternenfest
eingeladen. Bunte Lichter und Laternen tauchten das Außengelände in ein gemütliches und
stimmungsvolles Ambiente. Einrichtungsleiterin Ilona Rosenthal begrüßte die Familien: „In
der Zeit, in der die Tage kürzer und die Nächte länger werden, ist das Laternenfest ein
wunderbares Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt. Lasst uns gemeinsam die dunkle
Jahreszeit mit Licht und Wärme erhellen.“ Nach der Begrüßung lauschten die Besucher
einem Auszug aus der Geschichte „Mats und die Wundersteine“ von Marcus Pfister, in der es
um den verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen der Erde geht.
Passend dazu hatten die Kita-Kinder mit ihren Eltern in den Wochen zuvor Maus-Laternen gebastelt.
Mit diesen ging es dann über einen mit Kerzen beleuchteten Weg durch den Wald. Angekommen
an einer gemütlich hergerichteten Hütte, empfingen Eltern die kleinen und großen Gäste mit
warmem, duftendem Punsch, Martinsbrezeln und stimmungsvoller Musik. Als krönender
Abschluss des Abends wartete auf dem Kita-Gelände noch ein besonderes Highlight auf
Kinder und Familienangehörige. Sophia und Nadja vom Kinder- und Erwachsenenzirkus
Pfiffikus und der Feuertruppe Eldfjall aus Wenden, begeisterten mit Jonglagekunst und
zeigten ein fantastische Spiel mit dem Licht. „Ein großes Dankeschön geht an den Elternrat,
alle anderen Eltern sowie mein Team, die dazu beigetragen haben, dass der Abend so schön
war“, lobte die Einrichtungsleiterin.
Ein buntes und strahlendes Laternenfest mit Umzug, Gesang und Lichtershow durften die Kinder und Familien in der Kita Kinder(t)räume des Diakonie Klinikums Jung-Stilling erleben. Als Überraschung gab es für die rund 200 kleinen und großen Gäste einen Auftritt des Kinder- und Erwachsenenzirkus Pfiffikus.