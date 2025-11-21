Hendrik Stock verlässt den TuS Ferndorf und wechselt nach Ratingen

(wS/Red) Kreuztal 21.11.2025 | Hendrik Stock verlässt den TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf und Mittelmann Hendrik Stock gehen ab sofort getrennte Wege.

Hendrik ist auf uns zugekommen und hat aus persönlichenGründen um die Auflösung seines Vertrages gebeten. Wir bedauern das sehr, aber wir haben der Bitte entsprochen und den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.“ sagte Michael Lerscht,der Sportliche Leiter des TuS Ferndorf.

Hendrik Stock kam im Sommer 2024 zum TuS und erzielte insgesamt 26 Tore auf der Rückraum-Mitte Position.

Der TuS Ferndorf wünscht Hendrik sportlich und privat alles Gute für seine persönliche Zukunft.

Pressemitteilung seines neuen Vereins:

Wir freuen uns, die Rückkehr von Hendrik Stock zu interaktiv . Handball bekanntzugeben. Nach dem Abstieg aus der 3. Handball-Bundesliga 2024 wechselte Hendrik zum TuS Ferndorf und sammelte dort wertvolle Erfahrungen in der 2. Handball-Bundesliga. Nun kehrt der 24-jährige Rückraumspieler nach Ratingen zurück – und ist dem Club daher kein unbekannter Spieler. Hendrik unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Hendrik kam 2020 aus der A-Jugend-Bundesliga des VfL Eintracht Hagen nach Ratingen. Zunächst spielte er in der zweiten Mannschaft von interaktiv . Handball, arbeitete sich über die vierte und dritte Liga Schritt für Schritt hoch und entwickelte sich zu einer tragenden Säule der ersten Mannschaft. Dort führte er die Mannschaft als Kapitän, zeigte enorme Explosivität und Geschwindigkeit und war sowohl in der Aufstiegssaison 2022/23 als auch in der zurückliegenden Drittliga-Spielzeit mit 110 Toren in 28 Spielen ein entscheidender Faktor.

In Ferndorf erlebte Hendrik eine neue Dimension der Fankultur und Vereinsgemeinschaft, die ihn besonders geprägt hat. „Die Begeisterung der Fans, die familiäre Atmosphäre im Verein und das Engagement aller Beteiligten haben mich sehr beeindruckt“, erzählt Hendrik. Der Schritt in die 2. Handball-Bundesliga kam für ihn überraschend, aber er nutzte die Gelegenheit, bevor sie vielleicht nicht wiederkommt.

Sportlich freut sich Hendrik nun auf die Rückkehr in die 3. Handball-Bundesliga: „Ich will mich wieder neu zurechtfinden, die neuen Mitspieler kennenlernen und mich schnell in das System einfinden.“ Auch beruflich sieht er bei interaktiv . Handball neue Perspektiven: „Die Möglichkeit, Sport und berufliche Entwicklung zu kombinieren, ist für mich optimal.“

„Wir freuen uns sehr, Hendrik wieder in unseren Reihen zu haben. Er kennt unseren Club, unsere Kultur und hat als Spieler und Mensch enorm an Reife gewonnen. Mit seiner Erfahrung aus der 2.Handball-Bundesliga wird er unserem Team neue Impulse geben“, sagt Stanko Sabljic, sportlicher Leiter von interaktiv . Handball.

Willkommen zurück, Hendrik – wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison.

Bericht: Verein

Foto: Andreas Domian