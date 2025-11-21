Nach Körperteilefund auf der A45 – Mordkommission bittet um Hinweise: Silbernes Auto mit Bonner Kennzeichen im Fokus

(wS/ots) Hagen/Olpe/Waldsolms 21.11.2025 | Wie berichtet, fand die Polizei in der Nacht zu Montag (17.11.) die Hände einer 32-jährigen Frau auf der Fahrbahn der A 45. Ihr drei Monate altes Kind wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Die Mordkommission der Hagener Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Gesucht werden Zeugen, die am Sonntag (16.11.) in Waldsolms nahe des Klosters ein silbernes Auto beobachtet haben. Das Fahrzeug mit Bonner Kennzeichen wendete gegen 18.30 Uhr in einem kleinen Weg. Können Sie Hinweise zum Kennzeichen des Autos, zum Automodell, zur Fahrtrichtung, der Fahrtstrecke oder Angaben zum Fahrer/zur Fahrerin geben oder haben Sie weitere sachdienliche Hinweise?

Auch Zeugen, die zwischen Sonntag und Montag (16.11./17.11.) verdächtigte Beobachtungen im Bereich der A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Hände der 32-Jährigen wurden zwischen den Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich gefunden. Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 – 986 2066 entgegen. (arn)

Foto: wirSiegen.de