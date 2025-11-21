News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Nach Körperteilefund auf der A45 – Mordkommission bittet um Hinweise: Silbernes Auto mit Bonner Kennzeichen im Fokus

21. November 2025684
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Hagen/Olpe/Waldsolms 21.11.2025 | Wie berichtet, fand die Polizei in der Nacht zu Montag (17.11.) die Hände einer 32-jährigen Frau auf der Fahrbahn der A 45. Ihr drei Monate altes Kind wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Die Mordkommission der Hagener Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Gesucht werden Zeugen, die am Sonntag (16.11.) in Waldsolms nahe des Klosters ein silbernes Auto beobachtet haben. Das Fahrzeug mit Bonner Kennzeichen wendete gegen 18.30 Uhr in einem kleinen Weg. Können Sie Hinweise zum Kennzeichen des Autos, zum Automodell, zur Fahrtrichtung, der Fahrtstrecke oder Angaben zum Fahrer/zur Fahrerin geben oder haben Sie weitere sachdienliche Hinweise?

Auch Zeugen, die zwischen Sonntag und Montag (16.11./17.11.) verdächtigte Beobachtungen im Bereich der A 45 zwischen dem Kreuz Olpe-Süd und Freudenberg gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Hände der 32-Jährigen wurden zwischen den Parkplätzen Großmicke und Unterm Hipperich gefunden. Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 – 986 2066 entgegen. (arn)

Foto: wirSiegen.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Jeans-Recycling im Kreis Olpe steht auf der Kippe – Helferinnen und Helfer dringend gesucht

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten