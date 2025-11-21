News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Krönchen eSG – Siegens erste Schülergenossenschaft feierlich gegründet

21. November 20256
(wS/ke) Siegen 21.11.2025 | Nachhaltigkeit, Demokratiebildung und Partizipation prägen neues Schulprojekt
Gestern, am 20.11.2025 wurde an der Realschule Am Oberen Schloss (ROS) die Krönchen eSG, die erste Schülergenossenschaft in Siegen, offiziell gegründet.

Das Projekt steht unter der Trägerschaft des Fördervereins der Realschule Am Oberen Schloss e.V.; die Volksbank in Südwestfalen fungiert als Trägergenossenschaft und unterstützt wie der Genoverband e.V. das Vorhaben fachlich und organisatorisch.
Zur Gründungsfeier versammelten sich der Bürgermeister, Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung, der Volksbank, des Schülergenossenschaftsverbands, die Schulleitung, Lehrkräfte sowie die engagierten Schülerinnen und Schüler, die künftig die Genossenschaft verantwortungsvoll führen.

Die Krönchen eSG betreibt den schuleigenen Kiosk und verbindet nachhaltiges Wirtschaften mit gelebter Demokratie: Die Jugendlichen entscheiden selbst über Sortiment, Preise und Aktionen, entwickeln neue Angebote und übernehmen Verantwortung für Organisation, Hygiene und Finanzen. So wird der Kiosk zu einem Lernort, an dem ökonomisches Know-how, Teamarbeit und echte Mitbestimmung erfahrbar werden.

Mit ihrem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Demokratiebildung und Partizipation setzt die Krönchen eSG ein wegweisendes Zeichen für moderne Bildung und stärkt zugleich die Schulgemeinschaft der ROS.

von links wie: Thilo Gerlach, Dr. Matthias Plaga-Verse, Ninja Schnell, Anna Brüser, Sandra Drößler und Bianca Blokscha.

