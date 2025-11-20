Kreuztal lädt zum Weihnachtszauber ein – „Lichterglanz in der City“ erstrahlt erstmals im Herzen der Stadt

(wS/red) Kreuztal 20.11.2025 | In der wunderschönen Stadtbibliothek Kreuztals versammelten sich heute Medienvertreter, Mitarbeitende der Stadtverwaltung, Organisatorinnen und Organisatoren sowie der neue Bürgermeister Michael Kolodzig zur offiziellen Pressekonferenz – und die weihnachtliche Vorfreude war in jedem Satz zu spüren. Der traditionsreiche Kreuztaler Weihnachtsmarkt schlägt in diesem Jahr ein neues Kapitel auf: Vom 04. bis 07. Dezember verwandelt sich die Kreuztaler City in ein funkelndes Winterwunderland.

Nach 13 Jahren im Dreslers Park zieht der beliebte „Lichterglanz im Park“ erstmals in die Innenstadt. Aus dem liebgewonnenen Format wird 2025 „Lichterglanz in der City“ – ein Weihnachtsmarkt, der Tradition, Sicherheit, Barrierefreiheit und ein unvergleichliches Programm miteinander verbindet.

Ein notwendiger Schritt – und eine einmalige Chance

Die Entscheidung zur Verlegung, wie Kolodzig nochmals erläuterte, war unumgänglich. Die Wiesenflächen im Park hatten in den vergangenen Jahren durch Regen und Überlastung erheblich gelitten, sodass eine Regeneration zwingend notwendig wurde. Schon im März hatten der damalige Bürgermeister Walter Kiß und Kulturamtsleiter Holger Glasmachers erklärt, dass der Park eine Pause brauche.

Ganz ohne Weihnachtsmarkt jedoch sollte Kreuztal nicht bleiben – und so rückte das Stadtzentrum in den Fokus. Der Rote Platz, langjähriger Schauplatz großer Feste wie Weinfest und Bauernmarkt, bot sich in geradezu idealer Weise an. Das ebene Gelände ermöglicht außerdem deutlich mehr Barrierefreiheit, ein Aspekt, der bei der heutigen Vorstellung besonders hervorgehoben wurde.

Ein Kraftakt im Stillen – und ein Team, das zusammensteht

Es war Bürgermeister Michael Kolodzig anzumerken, wie stolz er auf die Verwaltungsmitarbeitenden ist:

„Wir haben aus dem Roten Platz das Beste herausgeholt. Und wir freuen uns auf einen schönen Weihnachtsmarkt.“

Wo er sprach, war spürbar: Der gesamte Markt ist ein Werk vieler fachkundiger Hände. Wochenlang haben Baubetriebshof, Kulturamt, Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Händlerinnen und Händler sowie zahlreiche Ehrenamtliche vorbereitet, verschoben, organisiert und abgesichert.

Zu diesen logistischen Herausforderungen gehören:

Organisation von 102 Ständen , davon 26 Indoor-Händler ,

, davon , umfangreiches Sicherheitskonzept inklusive Fahrzeug- und Betonpollern,

inklusive Fahrzeug- und Betonpollern, Einhaltung von Messer-, Cannabis- und Glasflaschenverboten ,

, Brandsicherheitswache der Feuerwehr,

Rettungsdienstpräsenz,

Koordination eines großflächigen Parkleitsystems ,

, Ausschilderungen zu sämtlichen Parkflächen,

Einrichtung eines Notstrom- und Evakuierungskonzepts,

neue Standortverteilung der Indoor-Bereiche im Bibliotheksgebäude sowie in mehreren leerstehenden Ladenlokalen.

Dass Händler und Gastronomen den Standortwechsel geschlossen mittragen, wertete Kolodzig als „wichtiges Zeichen des Zusammenhalts“.

Ein engagiertes Team für den Weihnachtszauber: Mitarbeitende der Stadt Kreuztal präsentierten heute in der Stadtbibliothek gemeinsam das Schild „kreuztal weihnacht“ – ein sichtbares Zeichen der Vorfreude auf den neuen Weihnachtsmarkt „Lichterglanz in der City“

Der neue Markt – ein Ereignis im Herzen der Stadt

Zwischen Eiscafé Cristallo und Gaststätte Birne spannt sich in diesem Jahr die Hauptbühne auf, flankiert von Ständen voller Handwerk, kulinarischer Spezialitäten und liebevoll arrangierter Geschenkideen.

Die Öffnungszeiten:

Do: 16–22 Uhr

Fr: 15–22 Uhr

Sa: 12–22 Uhr

So: 11–19 Uhr

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Donnerstag, 04.12., um 18:00 Uhr durch Bürgermeister Kolodzig.

102 Anbieter – Vielfalt in jeder Hütte

Das Angebot reicht von Kunsthandwerk über Dekoartikel, kulinarische Spezialitäten, Geschenkideen bis hin zu außergewöhnlichen Handarbeiten. Mit 26 Indoor-Händlern wird besonders im Gebäude der Stadtbibliothek ein neues Zentrum entstehen:

Foyer

Seminarraum

Veranstaltungsraum

Jugendkunstschulraum

Weitere Händler beziehen:

das ehemalige Juweliergeschäft Halten

das Ladenlokal „Kleines Rothaar / Anna & Oskar“

die einstige Feenburg-Immobilie

Programm von bemerkenswerter Dichte

Die Kuratoren des Bühnenprogramms gaben sich nicht mit einer Minimalversion zufrieden. Im Gegenteil: Der Umfang ist größer denn je.

Auf der Bühne stehen u. a.:

Ticket to Happiness

Nick March Trio

The Peteles – Beatles-Reinterpretationen zwischen Rock’n’Roll und augenzwinkernden Anspielungen

– Beatles-Reinterpretationen zwischen Rock’n’Roll und augenzwinkernden Anspielungen Lou Dynia mit seinen Wohnzimmerkonzerten – zweimal täglich am Wohnwagen

mit seinen Wohnzimmerkonzerten – zweimal täglich am Wohnwagen Flo Schäfer

Gospeltrain

Blasorchester Stadt Kreuztal

Vereinigte Posaunenchöre Kreuztal

Tanzclub Casino

Frank Neuser mit Jonglage- und Feuershow

mit Jonglage- und Feuershow Giu Todaro – Hip-Hop

Daneben treten spontan weitere musikalische Gäste auf, verteilt über das Gelände.

Ein Sonntag für die Familien – und ein Samstag voller Spektakel

Der Sonntag gilt als Familientag und bietet ab 12:30 Uhr ein durchgehendes Kinderprogramm:

Gaukler Gaudius

KidsKulturSpaß mit der Geschichte von Detlef, dem Bruder des Weihnachtsmanns

Jongliertheater Hironimus

Auftritt der Musikschule Thomas Frevel

Am Samstag begeistert Herr H ab 16:00 Uhr mit einem Familiensoundtrack-Konzert – ein Mitmach-Highlight mit Konfetti und Nebelmaschine, wie man es von großen Festivalbühnen kennt.

Direkt im Anschluss trifft der Nikolaus am Licht-Iglu (Stand 29) ein.

Angebote für Kinder

Alle Tage über:

Bastelaktionen im Jugendkunstschulraum („Der besondere Bär“)

Stofftiere und Gussfiguren gestalten

Karussell am Standplatz 19

Ein Souvenir für die eigenen vier Wände

Mit der zweiten Auflage der Kreuztalweihnacht-Christbaumkugel bringt die Stadt den Lichterglanz ins Wohnzimmer.

grün glänzend

goldener filigraner Aufdruck

Preis: 5 €

erhältlich am Infostand (Stand 13) und im Rathaus

streng limitierte Auflage

Erreichbarkeit, Parken und Verkehrsführung

Die Verlegung in die City bringt eine Reihe von Maßnahmen mit sich.

Straßensperrungen

Vom 27.11. bis 09.12.:

Im Plan

Moltkestraße

Roonstraße

Marburger Straße (verkehrsberuhigter Abschnitt, Hausnummern 16–30)

Bushaltestelle Kauf-Center wird in dieser Zeit nicht bedient.

Parken

Ein groß angelegtes Parkleitsystem führt zu allen Parkflächen, darunter:

Rathaus-Tiefgarage

Parkplatz SIBO

Parkplätze an der Siegener Straße

P+R Bahnhof

Parkplatz Adler

Parkplatz Thomas Philipps

Stadion Stählerwiese

Schulzentrum Kreuztal

Der Parkplatz Roonstraße bleibt ausschließlich für Händler und Mitarbeitende reserviert – unberechtigt parkende Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Die Stadt appelliert eindringlich:

Bitte nutzen Sie Bus und Bahn.

Sicherheit – konsequent geplant

Angesichts der Besucherzahlen und der allgemeinen Sicherheitslage setzt die Stadt auf robuste Prävention:

Messer-, Cannabis- und Glasflaschenverbotszone auf dem gesamten Gelände

vollständige Befahrungsabsperrung durch Beton- und Fahrzeugsperren

starke Präsenz von Ordnungsamt und Polizei

Sicherheitsdienst

Brandsicherheitswache

Rettungsdienst

Sammel- und Behandlungsplatz für Notfälle

Notstrombeleuchtung

Barrierefreiheit

Dank ebener Wege auf dem Roten Platz und Aufzügen an Indoor-Standorten ist der Markt weitgehend barrierefrei. Lediglich Kabelbrücken können punktuell zu Einschränkungen führen.

Ein Markt, der sich sehen lassen kann

In der Summe entsteht ein Weihnachtsmarkt, der nicht nur Ersatz für den Park sein soll, sondern ein eigenes Format mit eigenen Stärken darstellt: zentral, vielfältig, gut erreichbar, sicher und atmosphärisch dicht.

Wer heute die Funken der Begeisterung in der Stadtbibliothek spürte, wird wissen:

Zu Weihnachten führt in diesem Jahr kein Weg an Kreuztal vorbei.

Wenn der Rote Platz glitzert, der Duft von Glühwein – unverändert für 3,50 Euro – und gebrannten Mandeln in die Gassen zieht und Musikerinnen wie Händler mit Herzblut ein Fest für die Gemeinschaft gestalten, dann wird die Kreuztaler Innenstadt für vier Tage zu dem, was Weihnachten ausmacht: ein Ort der Begegnung, der Wärme und der Zuversicht.

Kreuztal lädt ein – und ganz sicher kommt man gern. 🎄✨



