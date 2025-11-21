Leckeres und Kreatives beim Grunder Weihnachtsmarkt

(wS/red) Hilchenbach 21.11.2025 | Am Samstag, 29. November, ist es wieder soweit: Zum 19. Mal lädt der Grunder Weihnachtsmarkt ab 14 Uhr rund um den Dorfplatz an der historischen Kapellenschule zum stimmungsvollen Besuch ein.

In liebevoll geschmückten Holzhütten präsentieren die Vereine und Gruppen des Jung-Stilling-Dorfes eine vielfältige Auswahl an selbstgefertigten Arbeiten. Von kreativ gestaltetem Weihnachtsschmuck bis hin zu kunstvollen Handarbeiten – die Gäste dürfen sich auf ein breites Angebot freuen.

Auch kulinarisch hat Grund einiges zu bieten. Die Aussteller haben tief in ihr Repertoire gegriffen und locken mit verführerisch duftenden Spezialitäten, die kaum jemanden unberührt an den Ständen vorübergehen lassen.

Für die jüngsten Besucher steht eine Fackelwanderung rund um Grund auf dem Programm. Und am späteren Nachmittag wird es ganz besonders festlich: Der Nikolaus hat seinen Besuch angekündigt und sorgt damit für einen weiteren Höhepunkt des Marktes.

Unter dem hell erleuchteten Weihnachtsbaum entsteht so erneut die besondere Atmosphäre, die den Grunder Weihnachtsmarkt seit Jahren prägt.

KI-Symbolfoto