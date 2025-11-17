LG Kindelsberg Kreuztal überzeugt bei den Westfälischen Crosslaufmeisterschaften 2025

(wS/lg) Kreuztal 17.11.2025 | Rund um das Freibad im westfälischen Oelde fanden am Wochenende die Westfälischen Crosslaufmeisterschaften statt – mit starken Ergebnissen für die Athletinnen und Athleten der LG Kindelsberg Kreuztal. Die Siegerländer zeigten auf anspruchsvollen Strecke mit vielen schnellen Passagen, engen Kurven und dem typischen Crosslauf-Feeling mit geschlossener Teamleistung ihre Crosslauffähigkeiten und brachten einen Titel und viele Medallien zurück.

Der amtierende Kreiscrossmeister Leo Uebach in der M15, konnte seine Dominanz auch in Westfalen behaupten und siegte in einem beherzten Rennen. Leo lief forciert an, nahm jedoch rechtzeitig Tempo raus, um den technischen Kurs optimal zu bewältigen und die von hinten heranstürmende Konkurrenz bis zur Ziellinie zu distanzieren. In der Mannschaftswertung belegte das Team U16 mit Timo Nissel (17.) und Neuzugang Noah Büdenbender (27.) einen respektablen 7. Platz.

Vizewestfalenmeisterschaft für das LGK-Team in der weiblichen U14

Ihr erstes Meisterschaftsrennen lief Lieselotte Oberin, genannt Lilo, verhalten an, konnte jedoch ihre Ausdauerleistung insbesondere in der abschließenden dritten Runde unter Beweis stellen. Die spätere Siegerin konnte sie nicht mehr ganz stellen, wurde jedoch mit dem Vizemeistertitel in der W13 belohnt. Besonders hervorzuheben ist die Mannschaftsleistung der Altersklasse weibliche U16. Klara Schnabel als jüngerer Jahrgang trug einen tollen siebten Rang und die stark aufkommende Mariam Jamil mit einem 12. Rang zu dem überzeugenden Mannschaftsergebnis. Iker Heinemann belegte nach gut eingeteiltem Lauf in der M13 einen tollen 13. Rang.

Nora Schnabel zeigte bei ihrem Meisterschaftsdebüt in der W14 ein starkes Rennen und wurde 12.

Der erst 16-jährige ukrainische Neuzugang Mykhailo Turenko überzeugte in der U18 mit Rang 17 und U20 Jalon Frensch bewies erneut seine ansteigende Form und lief auf Rang 10. U18, U20 und Aktive: Starke Platzierungen in leistungsstarken Feldern.



Für eine positive Überraschung sorgte Imke Bosch, die mit einer wenig auf crosslauf ausgelegten

Vorbereitung in der WU20 einen hervorragenden 3. Platz erkämpfte. Lebensgefährte Moritz Hoppe

(2004) auf der Männer-Langstrecke lief über 9,6 km ein starkes CrossDebüt und holte in der

Hauptklasse ebenfalls Platz 3.

Die Siegerländer Tim Kuckenburg(ASC Weißbachtal) erkämpfte sich Rang 12 in der U16, Mattis Junker(TUS Deuz) lief nach Erkältung in der M13 und wurde guter 12. Beide wechseln in 2026 zum starken Laufteam der LG Kindelsberg Kreuztal. Filippa Klein (ASC Weißbachtal) beendete das Rennen nach der unglücklichen Aufgabe beim Kreiscross zufrieden auf Rang 9 in der W13.



Auch im Nachwuchsbereich bei den Rahmenwettkämpfen gab es erfreuliche Ergebnisse:

Jael Kraft belegte über 1,4 km einen guten 5. Platz in der W11.

Anton Oberin lief im Rahmenwettbewerb der M10 auf Platz 3.