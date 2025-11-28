Pkw und Bus kollidieren auf der sogenannten „Umweltspur“ – 10.000€ Sachschaden und Stau

(wS/red) Siegen 28.11.2025 | Zu einem erneuten Verkehrsunfall kam es heute gegen Mittag auf der Weidenauer Straße in Höhe der Kreispolizeibehörde Siegen. Trotz der Kollision zwischen einem Pkw und einem vollbesetzten Linienbus blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 40-jähriger Autofahrer aus einer Seitenstraße auf die vielbefahrene Weidenauer Straße einbiegen. Dabei musste er die sogenannte „Umweltspur“ überqueren. Beim Abbiegen übersah er jedoch einen Linienbus, der von Weidenau kommend in Richtung Siegen auf der Busspur unterwegs war.

Der 46-jährige Busfahrer reagierte geistesgegenwärtig und versuchte durch eine starke Bremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch konnte er die Kollision nicht mehr vermeiden. Im Bus, der zum Unfallzeitpunkt voll besetzt war, kamen alle Fahrgäste mit dem Schrecken davon.

Die Polizei führte die Unfallaufnahme durch. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 10.000 Euro. Während der Maßnahmen kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Weidenauer Straße.

