Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

(wS/ots) Siegen 20.11.2025 | Die Polizei sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Siegen. Das Mädchen hat sich am 7. November aus ihrem gewohnten häuslichen Umfeld entfernt.

Bisherige Ermittlungen zum Aufenthaltsort der Jugendlichen führten nicht zum Erfolg. Hinweisen zufolge könnte sie sich im Bereich Olpe aufhalten

Die Kriminalpolizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen. Ein Foto der Vermissten gibt es im Fahndungsportal unter folgendem Link

https://polizei.nrw/fahndung/186867

Die Jugendliche ist ca. 1,55m groß und hat eine schlanke Figur. Entgegen des Fotos soll sie mittlerweile kein Kopftuch mehr tragen.

Hinweise nimmt die Kripo in Siegen unter der 0271/7099-0 entgegen.