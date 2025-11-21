Siegens neue Kultnacht: PhilVibes verbindet Lounge-Atmosphäre, Live-Jazz und Mode der 1920er!

(wS/ob) Siegen 21.11.2025 | Die Philharmonie Südwestfalen stellt mit PhilVibes ein frisches Format im Haus der Musik vor: Statt klassischer Reihenbestuhlung erwarten die Besucher Lounge- und Stehbereiche mit Tanzfläche, dazu eine Bar mit Gin & Tonic, Absinth, Wein, Bier und alkoholfreien Drinks – und ein Programm, das direkt in Bewegung versetzt. Den musikalischen Kern bildet PhilSw-Brass, ein Blechbläserquintett mit Schlagzeug, das Charleston-Grooves, Foxtrott-Atmosphäre und jazzige Klassiker der 1920er-Jahre in neuen Arrangements präsentiert – stilvoll, energiegeladen und publikumsnah.

In Zusammenarbeit mit Peek & Cloppenburg Siegen zeigt PhilVibes im Haus der Musik eine Modeinszenierung der 20er Jahre: Mannequins im Look der Roaring Twenties setzen im Foyer optische Highlights und liefern Inspiration für das eigene Styling.

Die Gestaltung der Räume knüpft an Art-Déco und die 20er Jahre an: atmosphärisches Licht, Paletten-Lounges und offene Flächen schaffen ein Club-Feeling, das zum Zurücklehnen, Anstoßen und Tanzen einlädt. Outfits im 20er-Jahre-Stil sind gern gesehen, aber nicht verpflichtend.

„PhilVibes zeigt die Philharmonie Südwestfalen von ihrer innovativen Seite – nah am Publikum, mitreißend und im besten Sinn unkonventionell.“

— Frank Obermair, Orchesterdirektor

Die Besucherzahl ist auf 150 Personen begrenzt; der Eintritt kostet 25 € bei freier Platzwahl. Beginn ist um 19:30 Uhr, der Einlass ab 19:00 Uhr. Der Abend richtet sich an Neugierige, Nachtschwärmer und Genießer, die die Roaring Twenties in einer modernen Umsetzung erleben möchten.

Key Facts

• Titel: PhilVibes 1 – The Roaring-Twenties-Party

• Ort: Haus der Musik, Siegen, Oranienstraße 19

• Datum/Zeit: 12.12.2025, Einlass 19:00, Beginn 19:30

• Besetzung: PhilSw-Brass – 2 Trompeten, Horn, Posaune, Tuba, Schlagzeug

• Tickets: 25 €, nur 150 Plätze, Karten: https://www.proticket.de/veranstaltung/20440-philvibes-1