„Türöffner“ zum Lotsendienst: Kreuztaler Kinderarztpraxis und Familienbüro gehen Kooperation ein

(wS/kr) Kreuztal 24.11.2025 | Unterstützungs- und Hilfsangebote für Familien gibt es von unterschiedlichen Behörden undInstitutionen – aber woher weiß ich, an welche Stelle ich mich mit meinem konkreten Anliegen oder meinen Sorgen wenden kann?

Um Eltern in dieser Fragestellung unkompliziert weiterzuhelfen, bietet das Kreuztaler

Familienbüro im Zuge der Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen bereits seit

2009 den sogenannten Lotsendienst an: Der Lotsendienst hat ein offenes Ohr für die

Gedanken, Sorgen und Probleme von Familien und hilft – sei es durch konkrete eigene

Hilfsangebote oder durch die Vermittlung an entsprechende andere Stellen.

Mit einer ebenso ungewöhnlichen wie genialen Kooperation haben Eltern ab sofort einen

noch einfacheren Zugang zum Lotsendienst des Kreuztaler Familienbüros: Die Kreuztaler

Kinderarztpraxis von Dr. med. Simon Danckwort und Rebecca Budde ist nun offizieller

Lotsendienst-Kooperationspartner. Ratsuchende Eltern können ab sofort direkt in der

Kinderarztpraxis einen Termin mit dem Lotsendienst des Kreuztaler Familienbüros

vereinbaren. Die Praxis-Angestellten fungieren dabei als „Türöffner“ und können bei Bedarf

auf das Angebot hinweisen und direkt vermitteln. „Es gibt immer wieder Familien, die aus

verschiedensten Gründen auf besondere Hilfe angewiesen sind und oftmals fehlt im

Praxisalltag leider schlicht und ergreifend die Zeit, die Familien in allen Fragen ausreichend

zu betreuen“, erläutern die beiden Kinderärzte Dr. Danckwort und Frau Budde. Dabei kann

es zum Beispiel um schwierige Familiensituationen gehen, Hilfe bei Terminvereinbarungen

und Therapeutensuche oder auch Fragen rund um Unterstützungsangebote,

Erziehungsthemen etc.

Die Terminvermittlung zwischen Praxis und Lotsendienst erfolgt selbstverständlich

vertraulich und auf Wunsch auch anonymisiert. „Der Lotsendienst der Stadt Kreuztal ist für

die Region und auch für uns als ansässige Kinderärzte ein großer Zugewinn und wir sind

froh, dass wir nun die Möglichkeit haben, die Eltern und Kinder direkt an den Lotsendienst

vermitteln zu können“, so das Ärzteteam weiter. „Und manchmal hilft vielleicht auch nur ein

ruhiges und heilsames Gespräch und die Erkenntnis, dass man vielleicht doch nicht ‚alles

falsch‘ macht.“

„Die Kooperation mit der hiesigen Kinderarztpraxis von Dr. Danckwort und Frau Budde ist

enorm wertvoll, weil viele Kreuztaler Familien so noch einmal einfacher und unkomplizierter

von dem niedrigschwelligen Beratungsangebot des Familienbüros profitieren können. So

kommt Hilfe schnell dort an, wo sie gebraucht wird – ganz ohne bürokratische oder organisatorische Hürden. Vielen Dank an das Praxisteam für diese tolle Kooperation!“, sagt Kreuztals Stadtrat Patrick Zöller.

Foto: Stadt Kreuztal