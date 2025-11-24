„Türöffner“ zum Lotsendienst: Kreuztaler Kinderarztpraxis und Familienbüro gehen Kooperation ein

(wS/kr) Kreuztal 24.11.2025 | Unterstützungs- und Hilfsangebote für Familien gibt es von unterschiedlichen Behörden undInstitutionen – aber woher weiß ich, an welche Stelle ich mich mit meinem konkreten Anliegen oder meinen Sorgen wenden kann?
Um Eltern in dieser Fragestellung unkompliziert weiterzuhelfen, bietet das Kreuztaler
Familienbüro im Zuge der Willkommensbesuche bei Familien mit Neugeborenen bereits seit
2009 den sogenannten Lotsendienst an: Der Lotsendienst hat ein offenes Ohr für die
Gedanken, Sorgen und Probleme von Familien und hilft – sei es durch konkrete eigene
Hilfsangebote oder durch die Vermittlung an entsprechende andere Stellen.
Mit einer ebenso ungewöhnlichen wie genialen Kooperation haben Eltern ab sofort einen
noch einfacheren Zugang zum Lotsendienst des Kreuztaler Familienbüros: Die Kreuztaler
Kinderarztpraxis von Dr. med. Simon Danckwort und Rebecca Budde ist nun offizieller
Lotsendienst-Kooperationspartner. Ratsuchende Eltern können ab sofort direkt in der
Kinderarztpraxis einen Termin mit dem Lotsendienst des Kreuztaler Familienbüros
vereinbaren. Die Praxis-Angestellten fungieren dabei als „Türöffner“ und können bei Bedarf
auf das Angebot hinweisen und direkt vermitteln. „Es gibt immer wieder Familien, die aus
verschiedensten Gründen auf besondere Hilfe angewiesen sind und oftmals fehlt im
Praxisalltag leider schlicht und ergreifend die Zeit, die Familien in allen Fragen ausreichend
zu betreuen“, erläutern die beiden Kinderärzte Dr. Danckwort und Frau Budde. Dabei kann
es zum Beispiel um schwierige Familiensituationen gehen, Hilfe bei Terminvereinbarungen
und Therapeutensuche oder auch Fragen rund um Unterstützungsangebote,
Erziehungsthemen etc.
Die Terminvermittlung zwischen Praxis und Lotsendienst erfolgt selbstverständlich
vertraulich und auf Wunsch auch anonymisiert. „Der Lotsendienst der Stadt Kreuztal ist für
die Region und auch für uns als ansässige Kinderärzte ein großer Zugewinn und wir sind
froh, dass wir nun die Möglichkeit haben, die Eltern und Kinder direkt an den Lotsendienst
vermitteln zu können“, so das Ärzteteam weiter. „Und manchmal hilft vielleicht auch nur ein
ruhiges und heilsames Gespräch und die Erkenntnis, dass man vielleicht doch nicht ‚alles
falsch‘ macht.“
„Die Kooperation mit der hiesigen Kinderarztpraxis von Dr. Danckwort und Frau Budde ist
enorm wertvoll, weil viele Kreuztaler Familien so noch einmal einfacher und unkomplizierter
von dem niedrigschwelligen Beratungsangebot des Familienbüros profitieren können. So
kommt Hilfe schnell dort an, wo sie gebraucht wird – ganz ohne bürokratische oder organisatorische Hürden. Vielen Dank an das Praxisteam für diese tolle Kooperation!“, sagt Kreuztals Stadtrat Patrick Zöller.
Foto: Stadt Kreuztal