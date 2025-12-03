Bad Laaspher Lichterabend – Wandeln im Lichtermeer

(wS/bl) Bad Laasphe 03.12.2025 | An diesem Abend erstrahlt die Lahnstadt in einem ganz besonderen Licht. Viele Gebäude werden mit bunten Lichtern angestrahlt, was eine ganz besondere Atmosphäre zaubert.

Der Bad Laaspher Lichterabend ist schon längst zu einem Geheimtipp geworden, so gilt er mittlerweile als kleiner gemütlicher Weihnachtsmarktabend in der bunt beleuchteten Innenstadt von Bad Laasphe.

Veranstalter ist die Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V.. Sie lädt alle Bürger und Gäste der Stadt und der benachbarten Kommunen ein, in diesem außergewöhnlich scheinen- den Ambiente von Bad Laasphe Weihnachtsgeschenke zu kaufen, sich selbst das ein oder andere Geschenk zu gönnen, Freunde zu treffen und den besonderen Glanz der Vorweihnachtszeit auf sich wirken zu lassen.

Neben ihrem umfangreichen Sortiment, halten die teilnehmenden Geschäfte Aktionen und Überraschungen bereit, wenn am Donnerstag, den 11.12.2025 zum Einkaufen und Stöbern im Lichtermeer bis 20 Uhr geöffnet ist. Lichterzauber und Angebote der Teilnehmer ziehen sich von der Bahnhofstraße bis durch die Altstadt über den Brunnen hinauf zum Ende der Königstrasse.

In der Bahnhofstraße haben die Buchhandlung Blöcher, die Stadt-Apotheke, das Nähkästchen und die Stadtparfümerie Acker geöffnet. In der Stadtparfümerie dürfen sich die Kunden auf eine Glücksrad–Aktion freuen, bei Nähkästchen gibt es Glühwein und in der Stadt-Apotheke kann man sich mit heißem Holunder aufwärmen.

Auch in der Königstraße freuen sich die ansässigen Geschäfte auf Ihren Besuch. Bei Technik Team Hubich kann der allseits beliebte Apfelpunsch mit oder ohne Umdrehung probiert werden. Das Schuhhaus Wehrmann sowie Uhren Baumann und Staehler 1888 haben für die Besucher geöffnet. Bei Kö13 gibt es Hot Aperol für die Kunden und R elektro DURSUN wird eine Prozentaktion anbieten.

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder bestens gesorgt. Am Stand der Rotarier beim Altstadtbrunnen gibt es neben rotem und weißem Glühwein auch das legendäre und leckere Schweizer Raclette sowie Cupcakes und Punsch von den Jungrotariern. Vor dem Schuhhaus Wehrmann bietet die Freie Evangelische Gemeinde Feuerzangenbowle und Crepes an. Der Tennisclub Rot-Weiß Laasphe e.V. rundet das Angebot mit Bratwurst im Brötchen sowie weißem Glühwein vor Staehler 1888 ab.



Lichterglanz, tolle Angebote und kleine Leckereien entlang der Geschäftsstraßen lassen den Bad Laaspher Lichterabend wieder einmal zu einem ganz besonderen Einkaufserlebnis werden. Die Läden haben bis 20 Uhr geöffnet, an den Ständen mit Essen und Getränken kann man den Abend bis 21 Uhr gemütlich ausklingen lassen.

Im Sinne der Sicherheit wird die Königstraße jeweils auf Höhe der Einmündungen von Mauer- und Wallstraße mit geparkten Fahrzeugen abgesperrt. Ebenfalls sind die Stichstraßen sowie die Einfahrt durch die Brunnenstraße gesichert. Innerhalb des Veranstaltungsbereiches dürfen keine Fahrzeuge parken. Alternative Parkmöglichkeiten außerhalb der Zone stehen auf den öffentlichen Parkplätzen in der Garten- und Lahnstraße sowie beim Städtischen Gymnasium zur Verfügung.

Foto: Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad Laasphe GmbH